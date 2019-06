Les 10 robes pour être irrésistible cet été

Instagram Maje

Qu’y-a-t-il de plus agréable qu’une robe légère comme un voile lorsque les beaux jours ont sonné? Pour vous aider à être dans le coup, voici les 10 courants qui vont nous faire surfer avec chic au coeur des tendances. Les robes longues C’est un grand classique de l’été pour de multiples raisons. Pas envie d’afficher vos cannes trop blanches? Envie de pouvoir évoluer sans avoir à vous soucier de la longueur de la création? C’est le modèle à la fois pratique et chic de la saison. Il revient en force et même plus que jamais. Comment la choisir? Il y a de nombreuses versions que nous allons évoquer ci-dessous. À fleurs, à rayures graphiques, bustier, avec volants, flashy, jaune, avec ou sans imprimés, voilà autant de possibilités qui s’offrent à vous. Avec une robe longue, quoi de mieux que des sandales compensées ou des baskets? En fait tout ou presque (à part les talons aiguilles) se marie avec ces modèles qui peuvent même lécher le sol.

Du long et des fleurs Parmi le vaste choix des robes longues, voici la version la plus tendance de cet été 2019, c’est le modèle fleuri. À la fois féminine, romantique et branchée, la robe longue à fleurs revêt des allures hippie-chic parfaites pour les festivals musicaux. Osheaga, on est là!

Les imprimés tous azimuts Pas question de sombrer dans la morosité, tous les courants sont festifs jusqu’aux imprimés : à pois, serpent, foulard, fleuri, graphique… ,on les mixera même parfois ensemble!

Chic la porte-feuille! Ce modèle se referme sur lui-même à l’aide d’une ceinture en tissu intégré à la robe. On la noue à la taille. Quant au décolleté, il est en V et se fera plus ou moins plongeant selon la façon dont vous nouerez la fameuse ceinture. Côté longueur, elle flirtera avec le genou, et la taille joliment marquée dessinera une silhouette très féminine.

Flashy, ce sera! Flashy comme l’étaient les années 90 qui ne cessent de revenir - et cela n’est pas pour nous déplaire. C’est une palette qui promet de rehausser notre peau dorée. Pourquoi choisir du noir ou du bleu marine lorsqu’on peut se jeter sur du jaune, rose, corail ou vert flashy? On ne sera ni sage ni minimaliste cette saison!

La robe chemise C’est clairement l’un de nos modèles préférées. Pourquoi? Parce que facile à porter! La robe chemise peut dessiner une allure décontractée si on la porte avec des baskets, ou habillée avec des sandales basses ou hautes. Elle a ce «je ne sais quoi» de confortable et de sexy façon «j’ai piqué la chemise de mon chum.» Il y en a des versions plus habillées comme ci-dessous.

Du jaune à tout prix C’est LA couleur de cet été, symbole même des beaux jours, qui éclaire le visage et donne du PEP. Dans les autres nuances phares de la saison, on peut aussi compter sur le rouge - un classique - mais aussi du vert et du bleu.

La robe bustier C’est l’un des grands courants de l’été, cette robe qui dévoile les épaules. Le must? C’est LA robe qui convient à toutes les silhouettes! On la choisira longue ou courte selon l’occasion ou le résultat attendu. Chic et féminité assurée!

Les rayures graphiques Petites, grandes, larges, fines, verticales ou horizontales, toutes les options sont permises. Il sera question de choisir la ou les version qui conviendront le mieux à votre morphologie. On serait d’avis de les choisir verticales - elles ont tendance à élancer la silhouettes - et plutôt pas trop larges. Quant aux couleurs, choisissez la nuance qui se se marie le mieux avec votre carnation.

Des volants ici et là Les volants viennent par touches agrémenter nos tenues estivales. Des maillots de bain aux robes, ces envolées de tissus viennent agrémenter cette pièce phare de la garde-robe. Attention à ne pas trop en faire côté accessoires, le trop est l’ennemi du beau.