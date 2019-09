Les tendances ongles hot de l'automne 2019

Ce sont des classiques de l’automne qui ne se démentent pas depuis des lustres. Des classiques chics et intemporels pour des manucures qui contrasteront parfaitement avec la palette mode automnale: vert forêt, orange brûlé et moutarde.

Ne pensez pas les «nude» en terme de beige et rose tendre cette fois-ci, mais plutôt en mode gris, taupe, beige foncé. Ces propositions plus sombres sont également des classiques qui passent partout - et dont on raffole.

A post shared by essie (@essie) on Sep 6, 2019 at 6:25am PDT

View this post on Instagram

La classique manucure française, c’était l’association de nude et de blanc aux extrémités. Oubliez cette version, voici la tendance revisitée du moment. Il est question d’associer des nuances telles que rose + violet ou rouge + or. Si cela vous semble trop osée, vous aimerez certainement la version proposée par Bella Hadid puis repris par sa soeur Gigi. La base est beige, le bout de l’ongle se décline dans une nuance colorée, qui s’orne de formes géométriques ou de lignes rehaussées de strass par exemple. Ça en jette.

A post shared by 🦋 (@bellahadid) on Jul 29, 2019 at 7:14am PDT

View this post on Instagram

A post shared by OPI (@opi) on Aug 27, 2019 at 11:30am PDT

View this post on Instagram

Les contrastes s’attirent et pour y aller à fond, on misera sur du noir et blanc. Comment? Par exemple en traçant quelques lignes ou lettres noires sur fond blanc - ou inversement, et là c’est l’effet assuré.

Quelques conseils

Comment bien retirer son vernis?

On s’arme d’abord d’un dissolvant efficace. Si certains ne jurent que par les dissolvants sans acétone, il faut savoir que le produit n’est pas nocif. Si on hésite entre un dissolvant ou un autre, on en choisit un qui contient des agents hydratants ou fortifiants comme la vitamine E, par exemple.

Si on veut éviter les produits chimiques

On peut tout à fait se tourner vers des dissolvants plus naturels. La plupart des pharmacies offrent des options biologiques ou écologiques. Si ces produits sont tout aussi efficaces que leurs contreparties chimiques, ils prendront néanmoins plus de temps pour agir. Il est aussi possible de retirer du vernis à ongles avec du citron, mais on devra dans ce cas s’armer d’une bonne dose de patience.

Nos ongles sont tachés

On a retiré notre vernis soigneusement, mais rien n’y fait, nos ongles gardent encore les traces de notre beau vernis lilas ou rouge? On laisse tremper nos ongles dans un mélange de jus de citron et d’eau fraîche. Si ça ne fonctionne pas, on polit légèrement nos ongles. Attention à ne pas polir trop énergiquement, on pourrait se retrouver avec des ongles beaucoup trop minces. Autrement, on laisse la nature suivre son cours et nos ongles devraient avoir retrouvé leur blancheur au bout d’une ou deux douches - et de quelques bons lavages de mains.