Les 10 tendances mode de la rentrée 2020

Christian Vierig via Getty Images

Voici le top 10 des tendances mode qui feront cette rentrée 2020. Il ne sera pas question de magasiner frénétiquement (non au prêt-à-jeter!), ces incontournables devraient pour la plupart déjà tenir une bonne place dans vos garde-robes! Il s’agira de remettre la main dessus et de bien les associer.

Les couleurs vitaminées

On en aura bien besoin! Nuances stars: le rose (notamment le fushia), le jaune, l’orange - et plus classique: le marron, autre couleur phare de la rentrée. La photo ci-dessous illustre également plusieurs tendances HOT des prochaines semaines: les manches ballons et la robe XXL sur lesquelles il faudra compter.

Raimonda Kulikauskiene via Getty Images

La cape

Ce vêtement de la garde-robe qui remonte quasi à la nuit des temps refait surface. Elle se fera ample, longue, plus courte ou même plus ajustée. À la fois pratique et chic, on aime ce modèle qui a vite des airs «couture».

Christian Vierig via Getty Images

Le jeans flare ou «pat d’eph»

Il n’en finit pas de revenir de saison en saison ce modèle au parfum des années 70. Il enveloppe la taille et s’élargit tranquillement des jambes aux chevilles (plus couramment qu’aux pieds dernièrement) - et se fera plus ou moins évasé en bas selon votre audace.

Edward Berthelot via Getty Images

Le bermuda

Il continue sur sa lancée de l’été, le bermuda a encore la cote. Il se portera avec des collants quand le thermomètre faiblit. Autre courant fort de cette rentrée illustrée ci-dessous: les franges, qui viennent égayer jusqu’à nos accessoires.

Jeremy Moeller via Getty Images

Les tailleurs

C’est un classique qui ne se dément pas. La veste de blazer se portera XXL encore cette saison, on joue des épaules encore et encore!

Raimonda Kulikauskiene via Getty Images

La robe noire (de préférence en velours)

Pour la rentrée, si les vestes de tailleurs se portent (TROP) grandes, il en sera de même pour les robes que l’on préférera XXL, tout comme d’ailleurs les épaules et les manches (dites ballons).

Christian Vierig via Getty Images

Un blouson en cuir noir

Ce classique de la garde-robe, cet indémodable qui dessine une allure de motarde en moins de deux, est au top des tendances du moment. On va fouiller dans notre armoire pour en ressortir ce qui sera un incontournable de la rentrée à porter avec jeans, robe, bermuda... , bref: TOUT.

Jeremy Moeller via Getty Images

Soie et satin

Des matières luxueuses pour en jeter. D’un top à une robe, le satin et la soie seront les stars de l’automne. Allez fouiller l’armoire de grand-maman qui en regorge! On a un faible pour les chemises en soie à porter un poil trop grandes.

Jeremy Moeller via Getty Images

Les carreaux (rouges)

Ce classique de l’automne est encore d’actualité. Injectez-y du rouge et l’affaire est jouée!

Edward Berthelot via Getty Images

Des sequins (pour briller même chez soi!)

Pas question de se laisser aller, les sequins sont de retour (ils n’ont jamais vraiment quitté notre garde-robe, il faut bien l’avouer). Par petites touches, ou plus largement, ces brillants nous font de l’oeil!