Les plus grandes tendances pour homme en 2020

Pas de statu quo vestimentaire en 2020. Il faut plutôt oser! Pensez volume, fluidité, motifs hétéroclites et petit sac voyageur. Découvrez les plus grandes tendances masculines à adopter lors des prochaines saisons.

Tout denim

Cette année, inspirez-vous du fameux duo Justin Timberlake-Britney Spears aux American Music Awards 2001 et adoptez le tuxedo canadien, autrement dit le total look jean, des pieds à la tête. Si vous savez agencer les bonnes teintes, vous ferez un coup de circuit mode.

Victor VIRGILE via Getty Images Valentino, prêt-à-porter printemps-été 2020

Poches XXL

En 2020, on mise sur le volume, les vestes amples avec des poches surdimensionnées ou multiples. Prêts pour l’aventure?

Courtoisie Mode

Courtoisie Mode

Extra chest

Si on boutonnait la chemise jusqu’au cou il n’y a pas si longtemps, on fait complètement l’inverse en 2020. Le torse se dévoile plus que jamais. On laisse un ou deux boutons attachés ou on achète carrément un haut avec décolleté plongeant en négligeant de mettre quelque chose en dessous. Pour les messieurs qui ne craignent pas les courants d’air!

Manches tombantes

Au diable les t-shirts et chemises à manches courtes ajustés. Cette année, on les préfère amples avec la manche évasée qui atteint le coude ou même le dépasse façon chemise de bowling, prêtant à garçon des airs à la fois rétro-moderne et désinvolte.

UNIQLO

COS

Ensemble maximaliste

En 2020, quasi tous les motifs ont la cote, et plus particulièrement lorsque le même imprimé s’allonge sur toute la silhouette. Vive les deux pièces aux mêmes coloris, les combinaisons ou encore les tuniques au masculin!

Estrop via Getty Images Dior Homme Printemps Été 2020

Fin des années 90

Oui, on est encore un peu nostalgique cette année. On s’inspire du look streetwear de nos vedettes de hip-hop préférées de l’époque. Pensez anorak, chapeau de pêcheur, salopette XXL, logos, jeans pâle ample pour un look urbain réussi.

Reebok

VANS

Petit sac bandoulière

Le sac n’a jamais autant eu la cote dans la garde-robe masculine que maintenant. On le porte préférablement en format petit à moyen en bandoulière, par-dessous notre veste ou notre sur-chemise, en arrière ou en avant. C’est chic, c’est stylé, et pratique. Il était plus que temps que monsieur ait aussi son sac à main!

SSENSE

SSENSE