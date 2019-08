Les 7 indispensables mode de la rentrée 2019

C’est une pièce forte de la garde-robe, un tout en un, qui selon son coloris et sa coupe pourra dessinera une silhouette relax - ou au contraire carrément très chic. Ce modèle poursuit sur sa lancée de l’été et devient un indispensable à avoir pour ne pas dire l’indispensable à se procurer d’urgence.

Autre pièce à avoir également dans sa garde-robe, c’est la veste de tailleur surdimensionnée du genre «blazer» anglais. On la veut trop grande façon «Working Girl»: «allo les années 80!» matînées de parfum des années 90. Le truc est de glisser une camisole ou un t-shirt dessous (le tout très fin) et la marier avec un slim près du corps, ou encore un pantalon masculin large, façon tailleur, pour se concocter une silhouette à la fois dans le coup et vintage.

Matière riche et chaude s’il en est, c’est bien le velours qui revient encore une fois au grand galop. Sans aucun doute, vous avez déjà dû investir dans une version de ce tissu qui promet de réchauffer nos silhouettes. En haut, en bas, en total look, à vous de décider.

Le XXL

Les coupes surdimensionnées sont l’un des courants majeurs de l’automne. Cette tendance XXL s’applique (on l’a vu plus haut) aux vestes de tailleurs, mais aussi aux chandails, aux chemises, aux tops. On aurait presque envie d’aller regarder du côté du vestiaire masculin si ce n’est pas déjà fait. On n’oublie pas que si c’est XXL en haut, mieux vaut porter un modèle ajusté en bas - on évite une totale silhouette surdimensionnée (qui peut tout de même se révéler très chic quand elle est bien maîtrisée). Une pièce forte de ce vestiaire? Le fameux trench!