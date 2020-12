Ces 10 tendances mode de 2020 qu'on oublie tout de suite

Il y a beaucoup de 2020 qu’on souhaiterait déjà oublier, à peu près tout en fait. Et les tendances mode n’échappent pas au constat. Voici ces 10 courants qu’on enterrerait bien illico.

La tenue de yoga en tout temps

Confinements répétés obligent, on passe quasi l’intégralité de notre temps à la maison, pas étonnant qu’on ait adopté la tenue de yoga (sans faire de yoga) du matin au soir. En 2021, on réintègre nos jeans préférés!





Pyjama ... en dehors du lit

Même traitement que pour le pantalon de yoga, on porte le pyjama, mais pas en dehors du lit et on reprend le chemin de notre garde-robe. Par la même occasion, si on se réappropriait nos plus beaux chandails et pantalons? Et pourquoi pas même nos robes et jupes?

Le loose de haut en bas

Une règle en mode veut que si c’est en large en bas, ce doit être ajusté en haut - ou inversement. Autrement dit, ne pas porter un look total XXL est la meilleure idée qui soit. Si on opte pour un jeans dit slouchy, ce qu’on aime, on l’associera à un petit haut près du corps.

Christian Vierig via Getty Images

Le Tie & Dye, bye!

Fini le Tye & Dye? Bonne idée, cela fait plusieurs saisons que ces imprimés tendance bohème ont envahi nos garde-robes. On se réinvente en 2021 avec un goût assumé pour les tenues plus ajustées et plus chics ainsi que pour les imprimés et les nuances synonymes d’élégance.

Edward Berthelot via Getty Images

Le léopard qui grogne en tout temps...

Edward Berthelot via Getty Images

Trop de saisons que l’imprimé léopard sévit? On offre le même traitement à cet imprimé animal que pour le Tye & Dye. On préférera les nuances de la palette des beiges, du bleu poudre, et pourquoi pas les fameux gris et jaune, les deux couleurs 2021 de Pantone?



Gras les cheveux

Melodie Jeng via Getty Images

On a essayé d’espacer au max nos shampoings cette année sous prétexte qu’on ne sortait pas de chez nous et que c’était meilleur pour notre capillaire. Puis, non au contraire, nos crinières en ont pâti. On reprend le chemin des brosses à cheveux et shampoings en 2021.





Les montres intelligentes

Zinkevych via Getty Images

Comme on ne s’éloigne jamais vraiment ni de nos cellulaires ni de nos laptops, pourquoi s’infliger une montre intelligente? La réponse est induite dans la question.

Les baskets XXXXXL

Caitlin Ochs / Reuters

On les a aimées (un peu), le temps d’un ou deux étés, mais si on en revenait parce qu’elles ne dessinent pas la plus jolie des silhouettes. On décide d’en redescendre pour des modèles plus fins, plus aériens, plus élégants qui font de jolies jambes.





Profusion de boucles et lanières

Site Zara

On les a vues et revues, une écoeurantite aïgue s’est emparée de nous. C’est décidé, boucles et lanières accumulées... en 2021, on arrête.

La morosité

Jeremy Moeller via Getty Images