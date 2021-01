Les 13 tendances mode incontournables de 2021 pour elle

Streetstyleshooters via Getty Images

Parmi les bonnes nouvelles de l’année, les tendances mode qu’on aimera porter ou adopter au cours de 2021. Les symboles de grand air, de voyages ont inspiré les tendances mode de cette nouvelle année. Pas étonnant. Une envie d’évasion nous étreint... faut dire.

N’oublions pas qu’acheter local et seconde main demeure la meilleure façon de magasiner. Nos créateurs québécois sont à (re)découvrir et à encourager encore et encore. Et on aura beaucoup à recycler des années passées. Chic!

Voici les 13 incontournables de cette nouvelle année à porter pour soi, à la maison seule aussi, parce que s’habiller participe à notre bonne humeur - à ne pas oublier.





L’Ultimate Gray, couleur phare de l’année 2021

Pantone nous l’a annoncé en décembre dernier, l’Ultimate Grey sera l’une des deux couleurs phares de 2021. Un gris neutre qui se marie avec à peu près tout, voilà la nuance qui va caracoler en tête du nuancier tendance.





Le rose aussi!

La créatrice Isabel Marant l’avait bien senti lors de son défilé printemps-été 2021, le rose sera l’une des nuances les plus prisées de cette année. La Française avait présenté une collection quasi intégralement rose, une première pour celle qui est adepte des blancs, des crèmes, et des nuances neutres à l’opposé de ce rose fushia, qui n’a pas d’égal pour nous mettre de bonne humeur - et on en aura bien besoin!





Des fleurs, toujours

Toujours elle, Isabel Marant nous en a fait une démonstration joyeuse de ces imprimés floraux. Fini la dépression, on aspire à la couleur, à la joie, aux parfums envoûtants des fleurs surdimensionnées (et plus petites aussi) synonymes de voyages et de soleil. Si on rêvait, un peu?





Ohé, Ohé matelot!

Edward Berthelot via Getty Images

La marinière fait son grand retour, classique ou avec logo, elle se déclinera en crop top ou plus traditionnelle. C’est clairement un classique à avoir dans sa garde-robe si ce n’est pas déjà le cas.





Le dos... ouvert

Site Zara

C’est l’une des tendances fortes de cette année, le dos ouvert. Tops, chandails dévoilent des parcelles de dos ici et là. Un courant joliment glamour qui nous revient directement des années 80.





Les crop tops sont partout!

Streetstyleshooters via Getty Images

Vos ados n’ont pas fini de découper leurs petits hauts et chandails, soyez-en sûr! Mais ce courant n’épargne personne. En maille, coton, et tissu léger, les petits hauts dévoilent le ventre. Hauts les coeurs, on se met à faire des planches pas plus tard que... tout de suite.





Les bralettes s’assument

Streetstyleshooters via Getty Images

Décidément, après le dos... le ventre, très largement. Cette année, on se dévoile. Nos bralettes prennent le dessus et s’affichent fièrement. Faudra quand même assumer. Pas sûr, sûr.





Jeux de transparences

Edward Berthelot via Getty Images

Point trop n’en faut, mais les transparences sont aussi au programme mode. Voilages, tissus légers, transparences, à vous de jouer. À noter que les bottes blanches sont toujours au menu des festivités.





Les surpiqûres

Christian Vierig via Getty Images

Les surpiqûres sont partout et vont encadrer nos silhouettes tout au long de l’année.





Ceinture XXL

Daniel Zuchnik via Getty Images

Quoi de mieux qu’une ceinture pour parachever une tenue? Et quand elle est XXL, c’est encore mieux! Cet accessoire, essentiel, va dessiner une silhouette très féminine, marquant la taille, découpant parfaitement n’importe quelle tenue. On ose!





La doudoune en cuir

Christian Vierig via Getty Images

La doudoune - ou dite puffer - se décline en cuir ou faux cuir, c’est la version 2021 à adopter tout de suite.





Le dad jeans

Site Zara

Le dad jeans ou jeans de papa se porte la taille haute, jambes droites (ni trop serrées ni trop larges), bien plaqué sur le bassin. On aime!

Des bottes blanches à bouts carrés