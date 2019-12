Les tendances mode que l'on retrouvera en 2020

Une année se termine et que va-t-on conserver des tendances mode qui ont fait les beaux jours de 2019? Voici des courants que l’on va retrouver en 2020 avec plaisir - ou pas. Ce n’est pas parce qu’une nouvelle décennie se dessine qu’on jette tout aux vidanges!

L’allure grunge

C’est Pinterest qui nous le dit, tout ce qui fait référence aux années 90 est recherché. Chouchous, crop top, pantalon cargo ceinturé serré... le tout est encore au premier plan des recherches. C’est dire qu’il y a encore des beaux jours pour ces tendances qui ont culminé en 2019.

Le classique bleu de Pantone

C’est la couleur de 2020 a annoncé la célèbre compagnie de peintures, donc aucun doute on la retrouvera aussi dans notre garde-robe. Voilà une nuance classique et riche que l’on se voit en effet bien adopter. Au coeur du nuancier hot des mois prochains, il y aura aussi des couleurs POP (qui poursuivent sur leur lancée) et des blocs de couleurs (encore!), sans oublier du rose tendre, impec pour magnifier le bronzage.

Le jean encore et toujours et en total look!

C’est un classique de notre garde-robe, et plus que jamais il sera présent, à tel point même qu’il nous dessinera des silhouettes entière en denim. Que ce soit une robe, un one piece, le haut et le bas coordonnés, bref, le bleu de travail n’a pas fini de nous rhabiller de pieds en cape.

Christian Vierig via Getty Images

Des épaules surdimensionnées encore

Les années 90 sont encore totalement d’actualité! Rien d’étriqué, on se dessine des carrures de déménageuses. C’est dans cette veine aussi, que les manches ballons ont de très beaux jours devant elles, courtes ou longues. On aime les silhouettes que ces hauts dessinent, un brin exagéré, mais architecturalement intéressant.

On recycle, on magasine seconde main!

L’environnement est au coeur de nos préoccupations, et c’est tant mieux, l’occasion de recycler les vêtements de maman ou encore de magasiner seconde main. On ressortira donc les chouchous pour attacher nos cheveux, la veste en cuir XXL de papa, ou encore le top en crochet de grand-maman, parce que le crochet est aussi un must de ces premiers mois de 2020. Quand on a fini de recycler, on magasine seconde main.

Le léopard… et les pois

Non, il n’est en pas encore terminé de cet imprimé sauvage qui n’en finit pas de revenir - on se surprendrait même à s’en lasser - mais les défilés l’ont acté, c’est encore d’actualité. Par petites touches SVP! Les pois ont aussi de très beaux jours devant eux, un classique du printemps.

Steven Ferdman via Getty Images

La bralette qui se dévoile au grand jour

On parle souvent de dessous qui prennent le dessus lorsque les jours rallongent, ce sera encore le cas en 2020. On mariera les fameuses bralettes avec un pantalon fluide, une jupe longue, un pantalon cargo. Les options sont multiples.

Des décolletés plongeants

Les beaux jours revenus, on en montre un peu plus. Au programme encore de grands décolletés en V qui plongent quasi jusqu’au nombril.