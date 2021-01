Les 3 essentiels de 2021 selon Virginie Vandelac, maquilleuse star

Instagram Virginie Vandelac

Pandémie, confinement, masque, notre routine beauté a volé en éclats. Qu’est-ce qui a changé et sur quoi miser côté maquillage en 2021? Entretien avec la maquilleuse star Virginie Vandelac, qui a à coeur notre beauté et notre bien-être, et partage de précieux tutoriels sur son compte Instagram.

Santé!

Le mot d’ordre de 2021 pourrait bien être «self-care», c’est-à-dire une année où l’on va prendre soin de soi, selon Virginie Vandelac. Pour cause de confinements répétés, notre appréhension du maquillage a fondamentalement changé. Focus sur le teint santé.

Hydratation est le mot clé, plus que jamais, notamment en raison du masque, notre peau aura besoin de plus d’attention et d’hydratation.

«Le teint, canevas de notre beauté et point de mire de notre maquillage, on va le travailler de manière à ce qu’il transpire l’idée de santé, de lumière et de parfaite hydratation». Entre le soin et le teint perfectionné, c’est ce qu’on va rechercher. Une technique? Estomper sa BB ou CC crème sur sa crème de jour (de préférence gorgée d’acide hyaluronique ou de vitamine C) qui n’a pas encore totalement pénétré aura cet effet.

En ligne de mire aussi: nos cernes. Les réunions Zoom en tout genre ont modifié la façon dont on se voit. Écran trop bas, contrastes plus forts qu’au naturel, on aurait tendance à voir nos cernes bien plus marqués qu’ils ne le sont. On ne capote pas, on dissimule avec tact.

«Pour les cernes, on applique un cache-cernes, mais en n’oubliant pas d’en appliquer sur les ailes du nez et le dégrader pour ne pas tomber dans l’effet raton laveur. Parfois, je ne mets que du cache-cernes, ainsi.»

Plus on avance en âge, plus on privilégiera les formules hydratantes. On optera également pour les poudres gorgées de minéraux qui ont l’avantage de ne pas déshydrater la peau.

Pas de maquillage du tout quand ce n’est pas nécessaire n’est pas une entorse au règlement beauté.

Virgine Vandelac nous fois la démonstration ci-dessous d’un teint mat et lumineux à la fois, mais surtout longue tenue.

Naturel SVP!

On nous annonce, ici et là, que l’ère des sourcils épais, fournis, est sur le point de s’achever. Notre maquilleuse avoue ne pas adhérer à ce mouvement. «J’ai testé les sourcils fins dans les années 2000, je débutais. S’il est vrai qu’épiler les sourcils ouvre l’arcade sourcilière, des sourcils fins ne rajeunissent pas le visage.» Tout simplement parce qu’en vieillissant, nos poils ont tendance à se clairsemer.

Des sourcils au look naturel, voici ce que préconise notre star du maquillage, idéal pour un look santé. On ne suit pas la tendance sourcils fins si elle venait à prendre de l’ampleur.

Le naturel pour la bouche aussi.

Le rouge à lèvres n’est plus la priorité pour cause de masque, encore et toujours.

«On privilégiera les masques de nuit ainsi que les baumes de jour pour bien hydrater notre bouche», explique Virginie Vandelac. Si l’envie nous prenait de peindre nos bouches, le conseil de notre maquilleuse est d’être créative et d’avoir la main légère. 2022 sera probablement l’année du retour en force du rouge à lèvres flashy, mais ce n’est pas demain.

Démonstration de naturel par Virginie Vandelac.

Prendre soin de soi et surtout prendre le temps

Se maquiller ou pas est une question personnelle, l’important est de prendre soin de soi.

«Je ne me maquille pas tous les jours! Je priorise le cache-cernes, blush et mascara, et avant tout les soins de ma peau. Je conseille de prendre plus de temps pour soi.»

Parmi les soins à prodiguer à notre visage, le démaquillage est certainement l’une des étapes les plus importantes. Coup de projecteur sur cette étape incontournable.

Bien choisir votre démaquillant en fonction de la sensibilité de votre peau

Pour celles qui ont la peau sensible et affichent des signes de rosacée ou d’eczéma, choisissez un produit démaquillant hypoallergène. Les solutions liquides ou en crème fonctionnent bien. Si votre épiderme est un peu plus tolérant, vous pouvez utiliser à l’occasion des lingettes nettoyantes - de qualité.

Veillez aux ingrédients

Les démaquillants à base d’alcool peuvent irriter ou assécher la peau, alors évitez ces produits si la vôtre est plutôt sensible. Les démaquillants non conventionnels comme l’huile pour bébé sont à éviter pour les peaux grasses, sinon gare aux pores bouchés et aux points noirs.

Attention au contour des yeux!

Le mascara est plus difficile à enlever, surtout lorsqu’il résiste à l’eau. Il est absolument nécessaire, toutefois, de tout enlever. Un oeil mal démaquillé pourrait mener à des infections oculaires ou des yeux pochés le lendemain. Frottez délicatement pour enlever les résidus.

Et surtout, amusez-vous!

«Je m’amuse en m’inspirant d’un bijou et de mon look du moment pour mon maquillage. Si je porte un vêtement imprimé, j’aurai un maquillage plus minimaliste.»

Dernier conseil de notre spécialiste: attention à la lumière lorsque vous vous maquillez. Naturelle ou au contraire artificielle, votre perception de votre maquillage se sera pas la même. Vérifiez votre teint et l’ensemble de l’oeuvre à la lumière du jour pour les retouches éventuelles, naturelles.