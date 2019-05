Les maillots de bain qui vont nous faire plonger cet été

C’est le moment de l’année où l’on commence à caresser enfin l’espoir de s’allonger au soleil et en maillot de bain bien sûr! Si l’on devait s’acheter LE modèle de l’été, quel serait-il? Voici les tendances qui vont nous faire plonger en 2019. Le une pièce C’est le modèle qui caracole en tête des tendances. Il est à la fois chic, mode et clairement glamour. Et puis, l’une de ses forces est de nous permettre de dissimuler ici ou là des parcelles de notre corps que l’on aime peut-être moins. Au coeur des nombreuses déclinaisons de la saison, on préférera les versions peu classiques, mais plutôt celles qui affichent des volants, des lacets, des décolletés vertigineux pour celles qui oseront, et aussi des jeux de brides.

Les volants Ils sont l’un des grands courants de 2019, tout comme le magenta et le rose aussi!

Site La Vie en Rose

Le trikini La version trikini pour les plus audacieuse est cette déclinaison du une pièce, qui laisse apparaître les hanches. Déjà en 1971, c’était un hit... alors!

Mirrorpix via Getty Images

Les matières gainantes Pour les plus timides, on optera pour des une pièces pas trop échancrés, aux décolleté(s) pas trop marqués, composés de matières plus ou moins gainantes.

Site Bikini Village

Le deux pièces Il y en a pour tous les goûts. Côté haut: bralette, triangle, bandeau, les hauts se déclinent joliment sous toutes les formes. Et c’est tant mieux! Il nous permettra de trouver le modèle qui soutiendra bien notre poitrine tout en permettant de bouger sans gêne. La culotte haute La culotte haute a encore la cote. On vous en propose ci-dessous un modèle (très haut) qui enveloppe même une partie du buste.

Haut et bas dépareillés Et dire qu’il fut un temps où il aurait été impensable de dissocier haut et bas... c’est bel et bien fini et on adore!

Site Simons

Le tropical S’évader loin, très loin, pas compliqué avec un maillot qui évoque les tropiques, la flamboyance des perroquets, agrémenté de touches de rouge, jaune, vert et bleu.

Site La Vie en Rose

Les motifs fleuris et animaliers aussi, sans oublier les pois! C’est un été qui n’engendre pas la mélancolie! Les pois se sont aussi emparés de nos maillots de bain. Ils ponctuent joliment ces ensembles et de toutes les couleurs.

Site Old Navy