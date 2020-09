Les 5 tendances déco pour une maison-cocon cet automne

KatarzynaBialasiewicz via Getty Images

La pandémie et les mois de confinement ont changé notre appréhension tout comme notre vision de notre intérieur. Désormais, on y travaille autant qu’on y vit, avec la perspective d’avoir à y passer plus de temps que jamais cet automne-hiver. Confort, chaleur et bien-être sont les maîtres-mots de la saison qui se profile.

Entretien avec Eve Champagne, designer d’intérieurs et chroniqueuse télé, qui va nous aider à résoudre cette question: comment transformer votre maison en un douillet cocon sans casser votre tirelire?

Retour aux sources

«Cette saison, les tendances déco sont très fortes!», entame notre pro qui se réjouit particulièrement de cette rentrée. «La grande inspiration était déjà bien lancée avant la pandémie, mais a été définitivement renforcée. On parle d’un retour aux sources, de modes de vie auto-suffisants, de quête de calme et d’environnements naturels rassurants. Voici tout ce dont le design intérieur s’inspire pour l’automne-hiver.»

Autrement dit, on rêve de doux, de naturel, de textures réconfortantes et de chaleur. À nous le cocon quand le mercure chute!

La palette des terracotta

La décoration intérieure suit les même inspirations que la mode. Pas étonnant que le futur chandail de vos rêves semble coupé dans le coussin qui trônera prochainement sur votre canapé. Les mêmes nuances en mode et en déco sont les stars de la saison. On parle des déclinaisons de terracotta (en italien), traduisez terre cuite allant jusqu’au moutarde et au rouille, en passant par les teintes craies.

«Le canevas de base se décline en ton sur ton de blanc(s) et/ou de nuances craie. Après, on vient jouer avec des accents de couleurs tirés de la palette terracotta.»

Beau et chaud, ce nuancier qui nous fait voyager en Toscane sans bouger de la maison.

Les matériaux naturels et finis bruts

Autre courant fort, il s’agit du retour au naturel et aux sources. «Cela se traduit par le retour aux pierres brutes et rugueuses, aux peintures à la chaux, aux textures naturelles organiques, à l’effet plâtre.»

Exit les finis brillants ou luxueux, on veut sentir sous nos doigts les matériaux francs et bruts.

Le velours

Quoi de mieux que de grandes couvertures dans lesquelles s’enrouler, de multiples coussins en velours pour s’alanguir en tout confort à la lumière de bougies? La réponse est induite dans la question.

«Le velours est l’une matières stars de la saison. Mais un velours plutôt ras, monochrome et sans motifs. On le retrouve dans les coussins, les fauteuils ou sofas.»

Chaleur et douceur assurées avec cette matière qui invite au cocooning.

Le naturel

«Le lin, matière par définition naturelle, est partout, des draps aux housses de couette, en passant par le linge de maison, sans oublier les rideaux! De préférence de grands rideaux en lin blanc qui dispensent une magnifique luminosité dans les pièces!»

N’oubliez pas que les rideaux sont souvent plus intéressants et donneront plus de hauteur à la fenêtre quand ils sont fixés près du plafond, plutôt que directement sur le cadrage de la fenêtre. Prendre une pôle de 12 pouces plus large que le cadrage permettra aussi de donner de l’air et de l’ampleur. On les veut du sol au plancher et mur à mur, selon notre pro.

«Autre élément fort de ce courant naturel, l’osier et le rotin qui se déclinent des luminaires aux paniers déco, mais aussi dans le mobilier. Attention, ici, point trop n’en faut! On y va par petites touches.»

Ci-dessous un lit avec des draps en lin couleur rouille, autre tendance phare.

Les accessoires XXL

«On élimine la déco qui traîne et les petits objets. On VEUT des accessoires XXL dans la palette terracotta, bien sûr. Des vases extra larges, des abat-jours oversize, il y en a absolument partout. On misera aussi sur un grand miroir arrondi à poser à même le sol.»

Idées sans rénover

Notre pro propose d’investir dans l’un ou plusieurs de ses éléments pour un effet cocon assuré:

- Draps et housse de couette en lin rouille et blush;

- Peinture de la chambre à coucher et du salon à la chaux (fini très mat);

- Mobilier de rotin ( buffet ou chaise(s) );

- Coussins décoratifs en velours, sans motifs;

- Rideaux de lin mur à mur et du plancher-plafond pour un effet enveloppant et sans quincaillerie apparente;

- De larges abat-jours blancs pour vos lampes sur pieds ou suspensions;

- Un miroir de plancher extra large arrondi.

Les adresses chouchous d’Eve

- Peinture à la chaux: Pure & Natural, vendue chez Ramacieri Soligo

- Housses de couette, literie, coussins velours ou lin et vases: Zara Home