Les 5 coiffures tendance de la rentrée 2019

En anglais dite «curtain bang», cette frange se place comme deux petits rideaux qui encadrent le front. Une jolie alternative pour celles qui n’oseraient pas opter une frange épaisse, très typée. Jennifer Lopez et Camila Cabello l’ont adoptée avec une queue-de-cheval floue. Kirsten Dunst, reine du rétro, en fait aussi de magnifiques démonstrations. On a un coup de coeur pour cette version qui encadre avec romantisme le visage.

La coupe garçonne

La coupe courte est encore une grande tendance de cette rentrée. On la préférera destructurée, effilée sur la nuque et plus volumineuse sur le dessus, ou encore effet boule. Elle sera versatile et pourra dessiner un look plus sophistiquée selon la façon dont vous la coifferez.