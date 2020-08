Les 10 tendances cheveux de la rentrée 2020

La coupe au carré ondulée

La fameuse coupe au carré n’en finit pas d’être tendance. Petite nouveauté de cette rentrée, on laisse tomber le fer à lisser. Ondulations et vagues seront les bienvenues, cette version ne sera pas stricte.

Le carré court

Longue chevelure naturelle

Le blond naturel

A post shared by DAVID D’AMOURS (@daviddamours) on Aug 11, 2020 at 2:40pm PDT

View this post on Instagram

Le rose (encore)

A post shared by Kaia (@kaiagerber) on Aug 18, 2020 at 3:42pm PDT

View this post on Instagram

La frange

Ici on parle d’une frange qui respire, pas la version épaisse qui ne laisse entrevoir aucune parcelle de peau. On s’assure de ne pas la faire couper trop court sur cheveux bouclés, si imprévisibles. Sans tomber dans les yeux, la frange devra au moins dépasser les sourcils si on veut qu’elle reste toujours facile à coiffer.

A post shared by DAVID D’AMOURS (@daviddamours) on Jul 29, 2020 at 6:24pm PDT

View this post on Instagram

Le chignon décoiffé sur le haut de la tête

Les barettes

Le retour du shag

Qui l’aurait cru? Anne-Élisabeth Bossé l’a adopté et cela lui va à ravir! Le «Shag», traduisez tapis à longs poils, est un entre-deux entre la coupe dégradée et le mulet. Autrement dit cheveux courts sur le dessus de la tête et longs sur les côtés. Les mèches sont dégradées avec une raie au milieu. Si l’envie vous prend, cette coiffure se réalise sur un carré (bob ou long), cheveux courts ou longs, crinières raides ou bouclées. Il y a d’ailleurs un avantage aux cheveux bouclés puisqu’ils permettront plus de volume.