Les 10 tendances hot de chaussures d'été pour elle

On ne répétera jamais assez ô combien les chaussures finissent une silhouette et apportent la touche finale d’un look. Ce sont elles qui dessinent les contours rocks, élégants ou tout simplement relax d’une tenue. Avant de passer en revue les modèles qui vont nous faire vibrer cet été, voici les conseils de la styliste de renom, Florence O.Durand. Conseil de styliste «Si j’avais une paire de chaussures/sandales à acheter? Je dirais que le mot d’ordre est: QUALITÉ! Rien de pire que d’acheter une paire qui nous fera mal au pied, indéfiniment, ou encore qui tombera en morceaux après quelques jours. Notez que c’est toujours mieux si la semelle n’est pas complètement plate, c’est inconfortable - et souvent signe de mauvaise qualité!» On prend donc des notes: qualité est le mot d’ordre qui doit motiver en premier lieu notre achat.

Brian Ypperciel Le look parfait selon Florence O.Durand, styliste.

Le must de l’été 2019 selon la styliste «J’aime mixer des tenues plus chics avec des baskets. Selon moi, c’est un passe-partout - et de plus très pratique quand on travaille en marchant une bonne partie de la journée. Remarquez que ce look est plus populaire en Europe qu’ici. Voici d’ailleurs ci-dessus mon look fétiche pour les beaux jours: un haut avec une jupe crayon signée Gazelles, que j’associe à des Stan Smith. » Les tendances 2019 Entre mules, sandales à petits talons, modèles en corde ou en plastique, baskets...: où donner de la tête? Voici les modèles de l’été 2019. Les mules C’est le modèle de la saison, impossible de passer à côté! Elles se déclinent en talons mi-hauts, en cuir plein, ou lanières qui enserrent le pied.

Les baskets (de papa) Elles sont encore partout. Cette saison, on aime la touche rétro et les semelles imposantes de certains modèles. Toutes les marques de sport s’y sont mises - et rivalisent de touches de couleurs et de technicité. Nos coups de coeur vont vers les modèles des marques Fila et Reebok.

Le plastique Les modèles en plastique poursuivent sur leur lancée en version mule.

Les sandales hautes en plastique La première à en avoir affichées, c’est Kim K. Ce qui ne revient pas à dire qu’elles sont synonyme de confort, mais elles sont bien partout cet été. Plastique, de fond en comble!

Les modèles hippie-chic en bois En bois (ou façon bois) et cuir, ces sandales ont un look très Saint-Tropez des années 70. On les mariera à des robes fluides et légères.

Les «kitty heels» Les petits talons ou «kitty heels» ont détrôné les hauts talons et se déclinent dans tous les motifs et coloris. On dit oui!

Les bottes courtes Les modèles blancs du printemps seront encore d’actualité. Talons carrés ou pas, modèles plus ou moins rock selon les versions, en voici une interprétation qui nous séduit.

Les sandales toutes plates Comme nous le suggérait la styliste Florence O.Durand, attention aux modèles tout plats qui pourraient blesser les pieds et le dos. On choisit une légère dénivellation dans la structure du modèle.

Les espadrilles La corde est partout, des modèles plats ou compensés - que l’on choisira au coeur d’un nuancier marron, plus ou moins clair, sans oublier le classique noir.

