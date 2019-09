Les 9 tendances chaussures de l’automne 2019

Graham Denholm via Getty Images

Quoi de plus excitant que de magasiner les chaussures tendance de l’automne? Cette saison, il y en aura encore pour tous les goûts: plats, mi-hauts, sport ou carrément ultra féminins, voici les modèles phares de la saison. Les baskets de papa aux couleurs éclatées On poursuit sur la lancée de l’été avec une paire de baskets XXL. Le modèle Falcon d’Adidas en est un bon exemple. Semelles surdimensionnées, mais pas trop - très confortables - et décliné dans une palette de couleurs allant des pastels aux nuances primaires vives. On ne se prive pas pour aller vers le modèle le plus éclaté.

Site Adidas Modèle Falcon Adidas 140$

Les santiags Les santiags sont LES modèles de la saison. Si elles sont presque devenues des classiques depuis quelques années, cet automne elles obtiennent le statut de star. Basses ou hauteur mi-mollet, on les choisira blanches (dans la lignée de l’été) ou alors plus classique noires, ou carrément colorées, histoire de se démarquer.

Les bottines motardes On a toujours besoin d’une touche de rock dans notre garde-robe - et cet automne cela ne se dément pas. Façon motarde rebelle, mais sans moto, à porter avec un jean de la saison, notre slim préféré, mais aussi le fameux jean ample ou encore le droit qui s’arrête au dessus de la cheville, lui faisant la part belle. Ces bottines, on les aime également avec des robes plus sages, pour la touche rock. (On ne se lasse pas non plus de nos classique Dr Martens!)

Les cuissardes Ce modèle est certainement le moins facile à adopter. Très typé, il s’enroule autour de la jambe pour parfois même monter bien au dessus du genou. Plat ou à talons, il dessine une silhouette féminine mieux que n’importe quel autre. Mais encore faut-il oser.

Site Aldo Cuissarde en suède Aldo 140$

Les mocassins Pour celles qui ne sentiraient pas de jeter leur dévolu sur des santiags ou des cuissardes, il y aura l’option mocassin. Il pourra se parer d’une boucle pour un look plus preppy ou rock, ou se fera 100% classique.

Site Zara Les mocassins Zara: 45,90$

Les «Chelsea Boots» L’engouement pour ces modèles a été fou l’an dernier et ce n’est pas fini. On ressort de nos placards les fameuses «Blundstone» - bottes australiennes - qu’on avait achetées, ou on court s’en procurer. Fourrées, elles feront l’affaire même dans la neige en ville.

Site Browns Blundstone 260 $ chez Browns

Parfum rétro Un vent rétro va souffler sur les modèles de l’automne. Au programme, les matières façon vinyle. Mais aussi au top de ce palmarès, on retrouve les couleurs flashy comme le jaune, mais aussi des talons carrés ou trapèze.

Par ici les couleurs Stars des jours plus froid, le lie de vin (entre bourgogne et framboise) et le blanc qui perdure depuis l’été. Il faudra compter également sur les couleurs irisées et les paillettes, on adore! Rien de mieux pour contrer la grisaille.