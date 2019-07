Impossible d'échapper à la tendance Tie & Dye

Le Tie & Dye a déferlé sur nos vies, revenu du passé et hit des années 70 puis 90, entre hippie et grunge. Vêtements, cheveux, maquillage et même le dernier Frappuccino de Starbucks (Tie & Dye) en témoigne, nous sommes, cet été, submergés par cette tendance colorée et délavée. Mais attardons-nous sur la version mode de cet été 2019, pour elle et lui.

Hello Giggles

Pour commencer un brin d’histoire La teinture par nouage ou Tie & Dye est un type de teinture et de décoloration sur textiles réinventée dans les années 1960-1970 aux États-Unis, pensez Californie, et emblématique des hippies et du mouvement psychédélique. Vous voyez?

Mirrorpix via Getty Images

Le procédé consiste à nouer (to tie) et à plonger (to dye) des tissus dans de la teinture. Une technique que l’on peut tester à la maison si on n’a pas peur de ruiner sa salle de bain, baignoire ou évier. Au programme: de la teinture pour textile et des élastiques. Les coffrets pour se lancer à la maison sont légion, on en trouve un peu partout dans le commerce. Reste à magasiner des teintures de bonne qualité pour une bonne tenue.

yongyeezer via Getty Images

Courtoisie Tie & Dye Kit: 18.79 $

Le Tie & Dye adouci en 2019 Si le Tie & Dye se déclinait dans les couleurs primaires (arc-en-ciel) dans les année 70, il s’est profondément adouci avec le temps, flirtant même avec les pastels. Exit, les rouges et orangés systématiques. T.shirts amples, robes, blousons, se parent de ces vagues de nuances à la forte identité visuelle, mais douces. Impossible de passer inaperçu si vous affichez la couleur. On évitera d’opter pour une silhouette complète, surdose assurée assez rapidement.

Jeremy Moeller via Getty Images Maxi t.shirt et jupe longe, le tout associé à des baskets, un hit de l'été.

Edward Berthelot via Getty Images Porté avec un pantalon évasé, ce t.shirt Tie & Dye noué est une parfaite version estivale.

Edward Berthelot via Getty Images

Christian Vierig via Getty Images

Claudio Lavenia via Getty Images