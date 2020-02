Voici la tendance beauté star de 2020

Site Kérastase

Le renouveau de la gamme iconique Nutritive de Kérastase offre une solution sur mesure pour nourrir, traiter et protéger le cheveu, en fonction de trois niveaux de sécheresse. Il est important de choisir le bon produit selon la condition de vos cheveux (fins et secs, épais et secs, légèrement secs). Au programme, le trio Bain Satin (comprenez shampoing), le masque intense (orthographié Masquintense) et le Nectar Thermique (qui protège les cheveux secs des agressions du brushing et facilite le coiffage) constituent un rituel en trois temps. Les texture et fragrance de cette gamme sont addictives et envoûtantes.