Pourquoi de plus en plus de familles ont-elles seulement un enfant?

Nous savons tous cela, même s’il existe encore une sorte de norme culturelle qui sous-entend qu’une famille n’est pas «complète» tant qu’elle n’est pas composée d’ au moins deux enfants . Pourtant, ce concept de famille nucléaire avec de multiples rejetons commence à dépérir, alors que de plus en plus de couples choisissent d’arrêter de se reproduire après un premier enfant .

Il n’y a pas une famille pareille. Il y a des grosses familles , des petites, des recomposées, des familles qui n’ont pas d’enfants et d’autres qui n’ont plus de parents.

Cette tendance est cohérente avec les chiffres provenant d’un peu partout sur la planète. Aux États-Unis, le nombre moyen d’enfants est passé de 2,5 à 1,9. En Angleterre, 46% des familles ont un seul enfant. En Espagne et au Portugal, c’est le cas d’environ 30% des familles. Ce choix est aussi de plus en plus commun en Italie, en France et en Allemagne, selon le Toronto Star.

Mais malgré cette tendance de plus en plus commune, de nombreuses familles qui font ce choix se sentent ostracisées.

«Si vous avez un enfant, on vous fait sentir coupable de ne pas en avoir un autre», a déjà affirmé l’américaine Susan Newman, auteure du livre The Case for the Only Child, à Psychology Today.

«Votre mère, vos amis, même des étrangers vous diront: ″Vous ne pouvez pas en avoir juste un! Comment pouvez-vous faire ça à votre enfant?″» ajoute-t-elle.

Beaucoup de mythes à propos des enfants uniques – qu’ils sont gâtés, qu’ils se comportent mal, qu’ils n’ont jamais appris à bien socialiser – persistent, même si la plupart d’entre eux proviennent d’une seule étude réalisée en 1896 qui a depuis été contestée. D’autres études révisées par les pairs, plus récentes, démontrent que les enfants uniques ne sont en fait pas très différents de ceux qui ont des frères et soeurs, a rapporté le Time.

(À une exception près: les enfants uniques ont généralement de meilleurs résultats dans les tests d’intelligence et de réussite, une qualité qu’ils partagent avec les aînés et les enfants qui ont seulement un frère ou une soeur.)

Il existe plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette tendance à avoir un seul enfant, qu’adoptent de plus en plus de familles:

Ça coûte cher

Avoir des enfants coûte cher. Selon MoneySense, élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans coûte en moyenne 253 946,97$ au Canada – un montant qui a augmenté de 10 000$ entre 2011 et 2015. La dépense la plus importante concerne évidemment la garde d’enfants, mais la nourriture, les soins de santé, les frais de transport et les loisirs représentent aussi des frais significatifs. Lorsque le New York Times a sondé les Américains qui ne désiraient pas de familles nombreuses, la raison la plus souvent évoquée pour expliquer leur choix était que cela coûtait trop cher.