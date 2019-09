La tendance «Japandi» ou le meilleur des mondes

KatarzynaBialasiewicz via Getty Images

Le «Japandi» (ou Scandinese) est l’une des tendances en matière de décoration, montante depuis quelque temps, qui combine en fait le meilleur de deux mondes, l’union de l’est et de l’ouest.

Comme l’annonce le terme «Japandi», c’est un mix de deux styles. Le minimalisme japonais marié à l’élégance à la fois moderne et parfois un brin rustique du style scandinave.

Le credo de cette tendance

L’idée de cette fusion, ou association de styles, est de créer des intérieurs fonctionnels et épurés, mais pas que, puisqu’ils hébergent quelques pièces marquantes qui se démarquent.

Le style scandinave se définit majoritairement par des luminaires design, des touches de bois naturel, une palette dominée par les pastels, des meubles aux courbes chics et parfois flirtant avec le rustique. Le décor japonais, lui, démontre majoritairement des lignes pures, des éclairages par ombres et lumières, et des blocs monochromes, sans oublier des jeux de textures. Ici pas de place pour le superflu. Chaque pièce joue un rôle bien précis.

Le «Japandi» va rendre plus «cozy» le minimalisme, jugé parfois trop froid voire impersonnel, sans tomber dans la surabondance de décorations. La ligne peut se révéler mince, tout sera donc dans le dosage de chacune de ces deux tendances. Ni trop ni pas assez, mais surtout aucun excès.

Il faudra miser sur du mobilier sans fioriture, un maximum de lumière naturelle, des textures, des motifs simples, du blanc, du noir, des gris et des beiges, des coloris plus pigmentés que les pastels aussi, des touches de verdure et des pièces d’artisanat.

Des démonstrations de «Japandi»