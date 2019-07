Voici la coupe de cheveux qui va faire votre été

A post shared by Kendall (@kendalljenner) on May 19, 2019 at 9:20am PDT

Comment entretenir son carré long sans brushing avec des vagues naturelles?

On commence par se sécher les cheveux la tête en bas afin de bien décoller les racines et d’augmenter le volume. Puis, tête en haut, on continue de sécher tout en froissant les longueurs avec les doigts. Pour celles qui auraient les cheveux trop lisses ou trop plats, on s’aide d’un fer à friser et on fait boucler quelques mèches sur le dessus. Pour lui redonner un coup de peps dans la journée ou avant un 5 à 7, on vaporise un peu d’eau texturisante ou on froisse quelques mèches avec un soin modelant.

Effet plage assuré!