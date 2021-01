Le temps froid facilite-t-il la propagation de la COVID-19?

Andrei310 via Getty Images

On continue d’en apprendre chaque jour sur la propagation de la COVID-19. De l’efficacité du port du masque à la transmission par aérosols, la dernière année a été chargée en termes de recherches et d’enseignements sur ce virus mortel. Alors que l’on commence à traverser la période la plus froide de l’année, de nombreux Canadiens sont préoccupés au sujet de la COVID-19, du froid et de la façon dont les températures glaciales pourraient aggraver les choses. Une chose est sûre: le froid et la neige ne préviennent pas la COVID-19, selon l’Organisation mondiale de la santé. «Il n’y a aucune raison de croire que le froid peut tuer le nouveau coronavirus ou d’autres maladies. La température normale du corps humain se maintient autour de 36,5°C à 37°C, quelle que soit la température extérieure ou la météo», déclare l’organisation. En fait, certaines recherches montrent que le temps froid pourrait rendre le virus encore plus transmissible. Voici ce que vous devez savoir.



Comment le temps froid pourrait-il réellement favoriser la propagation de la COVID-19? La COVID-19 étant encore très récente, des recherches sont toujours en cours pour déterminer comment divers facteurs influencent sa propagation. Et les résultats sont mitigés quant à l’importance du temps froid. Une étude préliminaire publiée par un groupe de chercheurs en novembre a révélé que la stabilité du nouveau coronavirus pourrait changer avec la température et le niveau d’humidité. Selon leurs conclusions, des températures plus basses et une humidité extrême - élevée ou basse - maintiennent le virus stable et infectieux plus longtemps. Et ce n’est pas nouveau. Les recherches ont montré que d’autres virus, comme la grippe, les norovirus et d’autres coronavirus réagissent au froid de la même manière - c’est pourquoi la saison des virus respiratoires a lieu en hiver.

Ridofranz via Getty Images Les virus peuvent se propager plus facilement par temps froid et sec.