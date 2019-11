Tempête de neige: des conditions routières parfois difficiles

En Outaouais, les autoroutes 5 et 50, de même que la route 117 sont enneigées mais la visibilité est bonne.

Il en est de même pour les autoroutes 15, 25 et 40 dans les Laurentides et dans Lanaudière, de même que pour l’autoroute 10 en Montérégie. Toutefois, la visibilité est réduite sur les autoroutes 15 et 30, de même que sur l’autoroute 20 près de la frontière avec l’Ontario et dans la région de Drummondville. Les conditions sont semblables sur l’autoroute 40 dans la région de Maskinongé.

Sur l’île de Montréal et à Laval, le réseau autoroutier est enneigé ou partiellement dégagé et la visibilité ne pose pas de problème.

Dans les Cantons-de-l’Est, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite dans le secteur de Magog sur les autoroutes 10 et 55 de même que sur la route 112.