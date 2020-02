Tempête de neige: des écoles fermées et des vols d'avion annulés

Tout le Québec à l’exception de l’Abitibi-Témiscamingue est balayé par une forte tempête de neige qui doit laisser, en tout, de 25 à 45 centimètres de neige d’ici vendredi soir selon les secteurs.

» À voir dans la vidéo ci-dessus: L’ABC du déneigement à Montréal

La plupart des commissions scolaires des régions touchées ont fermé les écoles pour la journée et l’abondance de neige, combinée aux forts vents, entraîne des problèmes de circulation un peu partout.

Les routes 20 et 132 sont fermées entre Québec et Montmagny en raison d’une chaussée glacée et d’une visibilité de passable à nulle. L’ensemble des traverses à partir de Québec en allant vers l’est ont été interrompues.

Toutes les routes des régions qui longent le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais, ainsi que celles de l’intérieur des terres jusqu’en Estrie au sud et jusqu’au Saguenay au nord sont de partiellement dégagées à enneigées avec des plaques de glace par endroit et des lames de neige causées par la poudrerie. La visibilité y est aussi réduite.