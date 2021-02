Une tempête de neige est attendue mardi, jusqu'à 40 cm dans certaines régions

Une dépression en provenance de la côte est américaine provoquera des chutes de neige à plusieurs endroits au Québec et deviendra une tempête importante.

Environnement Canada indique que la neige devrait débuter au cours de la journée de mardi sur le sud et le centre du Québec et persister jusqu’en soirée. Cette neige, combinée à des vents modérés, générera de la poudrerie par endroits.

On prévoit de 10 à 20 centimètres sur les régions de Montréal, de Lanaudière et de la Mauricie. Dans la région de Québec, en Beauce et en Estrie, on parle plutôt de 20 à 30 centimètres.

L’est du Québec sera frappé plus durement, alors que de la neige, de forts vents et de la poudrerie sont attendus dans plusieurs secteurs dès mardi soir.

On attend de 20 à 40 centimètres dans l’est de la province, à l’exception des secteurs de la pointe de la Gaspésie, où la neige reçue pourrait dépasser les 50 centimètres. Ces conditions météorologiques persisteront jusqu’à mercredi.

Environnement Canada précise toutefois que la trajectoire de la dépression en provenance des États-Unis demeure relativement incertaine, de sorte que les quantités de neige à recevoir pourraient encore varier.