MONTRÉAL — Les Témoins de Jéhovah peuvent en appeler du jugement qui a donné le feu vert à une action collective contre eux pour agressions sexuelles alléguées sur des mineurs. La Cour d’appel du Québec leur a octroyé ce droit par une décision rendue lundi. Les deux entités visées par l’action, liées aux Témoins de Jéhovah, sont la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada et la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Elles avaient demandé la permission d’en appeler du jugement ayant autorisé l’action collective, rendu le 27 février dernier par la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure. Ce jugement permettait à toutes les personnes qui sont — ou ont été — des Témoins de Jéhovah de poursuivre pour des agressions sexuelles commises au Québec par une personne occupant le rôle d’«Ancien» ou par un membre de la communauté. Une ex-fidèle a reçu le statut de représentante pour cette action collective. Issue d’une famille de Témoins de Jéhovah, elle allègue avoir été agressée par son frère lorsqu’elle était mineure. Elle se serait alors confiée à sa mère et à un Ancien, un dirigeant spirituel au sein du groupe. Selon son témoignage, ils l’auraient découragée de porter plainte à la police contre son frère, car cela risquerait de «ternir l’image du Dieu Jéhovah».