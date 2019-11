Son bébé est accidentellement mort de faim: voici ce que cette mère veut que vous sachiez

Other Space Original Series Jillian Johnson et ses deux filles

En 2012, Jillian Johnson s’est rendue à l’hôpital pour accoucher de son premier enfant, un garçon qu’elle et son mari – son amoureux depuis l’école secondaire – ont appelé Landon.

Dix-neuf jours plus tard, Landon était mort.

Le cerveau du bébé était lourdement endommagé, à cause d’un arrêt cardiaque, d’un manque d’oxygène et d’une déshydratation.

Bien que le petit Landon ait passé des heures au sein de sa maman, et que, selon elle, de nombreuses infirmières et consultantes en lactation lui aient assuré que la prise du bébé était excellente, le nouveau-né est effectivement mort de faim.

«Et si je lui avais donné un biberon?» s’était désolée Jillian Johnson, dans un billet de blogue publié en 2017 sur le site de la Fondation Fed Is Best. Son article, devenu viral, avait alors fait les manchettes de nombreux médias aux États-Unis, comme le quotidien Washington Post et le magazine People.

L’Américaine est ensuite devenue porte-parole de cet organisme, qui prône l’alimentation sécuritaire pour les bébés, et lutte contre ce qu’il appelle «la pression de l’allaitement exclusif à tout prix» (et qui a aussi été l’objet de critiques). Elle est aussi une fervente détractrice de l’Initiative des hôpitaux amis des bébés, un programme en place dans plus de 500 hôpitaux aux États-Unis (et qui existe également au Québec) qui prône l’allaitement. Les hôpitaux qui y adhèrent doivent respecter dix conditions, dont: ne pas offrir à un bébé naissant des breuvages ou de la nourriture autres que du lait maternel, à moins d’un avis médical. Cette stratégie mondiale a été lancée en 1991 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Jillian Johnson précise toutefois qu’elle n’est pas antiallaitement. Elle continue de partager son histoire et celle de Landon parce qu’elle ne veut pas que personne n’ait à subir la tragédie qu’elle a vécue, alors qu’elle ne produisait pas assez de lait. La maman a d’ailleurs eu deux autres enfants, qu’elle a nourris avec une combinaison de formule et de lait maternel. Elle s’est fait confirmer qu’elle faisait de l’insuffisance glandulaire.

Le HuffPost États-Unis a joint Jillian Johnson pour discuter de l’histoire de son fils, et du combat qu’elle mène depuis.

Landon était votre premier bébé. Comment entrevoyiez-vous votre nouveau rôle de maman, à l’époque?

J’ai eu une très belle grossesse. Nous avons pris tous les cours que nous pouvions, et, honnêtement, je me sentais très bien préparée à ce rôle de nouveau parent. Tout ce que j’avais appris m’avait poussée à choisir un hôpital «ami des bébé» pour mon accouchement. Mon mari et moi avions entendu tellement de choses à propos des bienfaits de l’allaitement exclusif (en anglais: «breast is best») et du peau-à-peau. Mais force est de constater que ça ne s’est pas bien passé.

Qu’est-ce qui s’est passé à l’hôpital?

J’ai dû avoir une césarienne, ce qui veut dire que j’ai été sous médication, et ça m’a rentré dedans. J’étais épuisée. Puisque c’était un hôpital «ami des bébés», Landon était dans ma chambre avec moi. Et il n’a pas beaucoup dormi. S’il n’était pas à mon sein, il pleurait.

Il y a certains moments pendant mon séjour à l’hôpital pendant lesquels je me demandais: «Mon Dieu, est-ce que c’est normal? Pourquoi pleure-t-il autant?»

Mais on me disait qu’il faisait des tétées groupées, que c’était pour cela qu’il passait autant de temps au sein. Et on me disait de le laisser là: le personnel croyait que le colostrum qu’il ingérait était suffisant.

Et en fait, quand il était au sein, il arrêtait effectivement de pleurer parce qu’il travaillait fort pour tenter d’obtenir du lait. Ce que j’ai appris par la suite, c’est qu’il travaillait si fort pour faire sortir du lait que cela lui faisait brûler encore plus de calories.

Personne ne semblait inquiet du fait qu’il n’arrivait pas à boire assez de lait?

On vérifiait le contenu de ses couches à l’hôpital, on comptait ses pipis et ses selles, comme on est supposé le faire, et ça semblait normal. [NDLR: la recherche a démontré que le décompte du contenu des couches n’est pas nécessairement le meilleur moyen de mesurer la quantité de lait ingérée.]

Certes, il perdait du poids pendant notre séjour à l’hôpital. Mais on considère qu’on doit «lever un drapeau rouge» lorsqu’un bébé perd 10% de son poids. Et Landon avait perdu 9,7% de son poids. Alors ça n’a pas été vu comme alarmant, parce que c’était en dessous du marqueur du 10%. [NDLR: Il est tout à fait normal pour un bébé de perdre du poids pendant les premiers jours suivant la naissance.]