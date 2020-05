Télétravail: après la pandémie de la COVID-19, on continue ou pas?

Ceux qui sont plus disposés à télétravailler après le confinement ont tendance à être plus âgés, a relevé la chercheuse, aussi titulaire de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l’UdeM.

Les personnes qui se disent plus productives sont, en général, âgées de plus de 40 ans et doivent consacrer moins de temps à des obligations familiales. Sans différence significative entre les hommes et les femmes.