Les Québécois qui travaillent sur un coin de la table de la cuisine depuis que leur bureau a fermé au début de la crise de la COVID-19 en se disant que «c’est temporaire» devraient songer à trouver un arrangement plus optimal. Tout indique qu’ils ne reverront pas leur chaise ergonomique avant plusieurs mois, alors que certaines entreprises annoncent déjà que leurs bureaux ne rouvriront pas avant l’hiver.

La plateforme canadienne de commerce électronique Shopify a annoncé jeudi que tous ses bureaux, dont celui du centre-ville de Montréal, resteraient fermés jusqu’en 2021. Chez Google, qui a aussi un bureau à Montréal, la plupart des employés doivent également s’attendre à travailler de la maison pour plusieurs mois, «potentiellement jusqu’à l’an prochain».

D’autres grandes entreprises permettront un retour graduel au bureau au cours des prochains mois, tout en encourageant les employés à faire du télétravail. C’est le cas de la multinationale Mastercard, qui permettra à ses quelque 20 000 employés de travailler de la maison jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement contre la COVID-19 soit découvert.

Pour l’instant, au Québec, de nombreux employeurs évoquent pour l’instant le maintien du télétravail jusqu’au 31 août, souligne Me Marianne Plamondon, avocate associée au cabinet Langlois. La spécialiste du droit du travail et de l’emploi juge toutefois que le scénario de plus en plus évoqué d’une deuxième vague de contamination au Québec pourrait en pousser plusieurs à repousser cette date.

«La raison est fort simple: l’employeur a comme obligation première d’assurer la santé et la sécurité de ses employés», rappelle-t-elle. Et revenir au bureau, tant que la COVID-19 circule, c’est s’exposer à des sources potentielles de contamination dans le métro, l’ascenseur, les espaces communs...

La plupart des entreprises qui ont réussi à garder la même performance avec le télétravail ont donc tout intérêt à continuer, selon elle. «Si le télétravail fonctionne bien, pourquoi exposer les employés à un risque de contamination?»