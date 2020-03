COVID-19: Télétravailler avec des enfants, les conseils de ceux qui l'ont fait

zeljkosantrac via Getty Images

TÉLÉTRAVAIL - Vous vous imaginez installé confortablement à votre bureau, dans le calme de votre maison... Voilà que votre enfant vient vous tirer par le bras pour jouer avec lui, stoppant tout de suite vos rêveries quant au télétravail et les bienfaits qu’il aurait pu avoir pendant la crise sanitaire du Covid-19.

En effet, allier concentration et garde d’enfant ne fait pas toujours bon ménage, surtout lorsque votre progéniture est encore jeune. Alors comment être un bon parent tout en restant productif?

Face aux sollicitations, patience

Si vous avez un enfant en bas âge et que vous devez travailler depuis votre domicile: “bonne chance”, répondent ceux qui ont déjà fait le test. Si l’enfant concerné est encore un nourrisson, ses siestes vous permettront de travailler quelques heures. Mais dans l’ensemble, s’ils ont moins de trois ans, cela risque d’être difficile à gérer selon Béatrice Kammerer, qui travaille elle-même de cette façon en tant que journaliste et autrice.

Via un thread sur Twitter, elle raconte son expérience: ”À partir de 3 ans, très progressivement, vous allez pouvoir grappiller une, deux, peut-être trois heures de travail par jour. Mais guère plus, sauf à attendre le soir et le retour de la conjointe/du conjoint pour bosser une partie de la nuit.”

Si comme Béatrice vous êtes dans ce cas, vous pouvez envoyer un mail à vos équipes pour signaler votre présence afin de montrer votre engagement malgré les difficultés qui peuvent se présenter.

La Harvard Business Review conseille aussi dans un article d’employer un ton adapté avec vos enfants: “même les très petits enfants peuvent entendre que papa ou maman travaille dur toute la semaine au bureau parce que cela lui plaît et cela permet de gagner de l’argent pour prendre soin de toute la famille.”

Dans cet article une mère explique à son enfant: “Le vendredi, je travaille toujours, mais de chez moi pour que je puisse t’emmener à l’école et que nous puissions faire des choses amusantes ensemble.” Une manière de transmettre les valeurs du travail et des responsabilité, en montrant tout de même votre engagement et votre amour.

Cette solution pourrait être nécessaire car Béatrice Kammerer explique que l’enfant va solliciter énormément d’attention auprès du parent. S’il a un frère ou une sœur, il faudra sans doute gérer les conflits. Face aux sollicitations de votre tout(es) petit(es), il faudra obligatoirement opter pour des solutions.

Pour Béatrice Kammerer, la réponse est claire, bien que déconseillée: les écrans. “Si vraiment vous devez travailler vous n’aurez pas le choix. Dessins animés, séries, jeux vidéo, applis, tout ce qui leur et vous plaira. Et ce ne sera pas grave”, estime-t-elle.

Mais ça ne changera pas grand chose. Non leur cerveau ne sera pas détruit, non vous n'allez pas en faire des drogués > (si vous avez des craintes à ce sujet dans je vous renvoie à l'un de mes précédents thread sourcés sur le sujet). — Béatrice Kammerer (@MmeDejantee) March 13, 2020

Prenez du temps pour votre enfant, c’est aussi une solution

Déborah Laurent, également journaliste qui travaille depuis 10 ans en freelance a trouvé une autre solution afin de réussir à écrire avec son jeune fils à ses côtés. Dans un article partagé sur son Blog “Sea You Son”, elle partage ses astuces: “On fait autant que possible en fonction des besoins de l’enfant. Si mon fils m’interrompt alors que je suis en train de travailler, j’essaie de lui faire comprendre que je suis occupée et que plus vite il me laisse me concentrer, plus vite je serai disponible pour lui.”

Mais cette technique ne fonctionne pas à tous les coups selon la jeune maman. Alors si son fils insiste, elle opte pour autre chose: “Je laisse tomber ce que j’étais en train de faire vingt minutes le temps de répondre à son besoin immédiat. [...] Une fois qu’il a goûté à sa dose d’attention, il est plus facilement raisonnable. Je peux alors retourner à mes moutons… Jusqu’à la prochaine interruption.”

Déborah rappelle que le fameux dicton “fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis” fonctionne aussi avec les enfants: si vous déclinez les invitations de vos enfants pour passer du temps avec eux, il y a peu de chances que les choses s’arrêtent là. Vous risquez alors de moins perdre de temps en répondant tout de suite à son désir d’attention plutôt que si vous le repoussez.

Mais Teresa Douglas, co-auteure de “Secrets of the Remote Workforce”, confie pour un article du New York Times que les parents doivent fixer quelques limites. “N’oubliez pas que vos enfants vous verront toujours comme un parent en premier” explique l’écrivaine. Elle qui travaille depuis chez elle depuis 2010 a décidé de placer un panneau “STOP, en réunion” à sa porte. Ainsi, ses enfants ne peuvent pas entrer si la porte est fermée. “Je leur ai quand même expliqué que si ma porte est fermée, ils peuvent frapper une fois et si je ne réponds pas, cela signifie que je suis en réunion raconte-t-elle.

S’organiser en fonction de vos enfants

Via le site Virtual Vocations, la journaliste Rachael Pasini donne plusieurs conseils pour les parents en télétravail. Selon elle, il est primordial d’accorder son emploi du temps avec celui des enfants: “Travailler pendant les heures normales de travail est presque impossible lorsqu’on télé travaille avec des enfants. Vous devrez peut-être vous réveiller deux heures plus tôt que vos enfants, sauter votre émission préférée ou restez éveillée deux heures supplémentaires après l’heure du coucher.”

Teresa Douglas conseille elle d’avancer l’heure du coucher de l’enfant afin de profiter de ces heures pour s’avancer: “essayez de l’habituer à dormir à 19h par exemple.”

Pour éviter une grande fatigue et dans le cas où c’est possible, Rachael Pasini conseille vivement d’opter pour une baby-sitter qui prendrait soin de votre enfant pendant que vous travaillez. “Si vous n’avez pas le budget à consacrer pour une nourrice à temps partiel, je vous conseille tout de même de chercher quelqu’un pour garder vos enfants quelques heures par jour. Travailler à temps plein tout en élevant des enfants n’est pas une tâche facile” rappelle la journaliste.

L’idéal selon elle serait d’avoir une personne de votre famille ou l’un de vos amis qui serait disponible, ce qui permettrait à votre enfant de créer une relation solide avec une personne importante de votre vie.

Autre petit conseil qu’ils donnent: privilégiez les mails aux appels téléphoniques. Vous pourrez ainsi répondre pendant que vos enfants jouent.