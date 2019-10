Ce télescope spatial de la NASA va rechercher des extraterrestres

Grâce à la collaboration avec TESS, il sera plus simple de savoir où pointer ces antennes. D’abord, car le télescope spatial de la NASA détecte de nouvelles exoplanètes. Depuis son lancement en 2018, on a découvert 1000 potentielles exoplanètes à confirmer. À terme, TESS devrait permettre d’en découvrir 10 000..

D’abord, cela va donner des cibles. La recherche d’une vie extraterrestre intelligente passe par celle de signaux artificiels. Des radiotélescopes terrestres sont pointés dans une direction et ”écoutent” le ciel. Leur but: capter un signal qui ne puisse s’expliquer par aucun phénomène naturel connu.

Quel rapport entre ce grand projet et TESS? Ce télescope spatial est spécialisé dans la recherche d’ exoplanètes , des planètes orbitant autour d’autres étoiles que le Soleil. Cette collaboration va donc donner de nombreuses informations aux scientifiques du Breakthrough Institute.

Une équipe de chercheurs de la NASA qui travaillent sur TESS, le nouveau télescope spatial de l’agence, vont participer à une initiative visant à scruter l’espace à la recherche d’une “forme de vie extraterrestre avancée”, a annoncé le Breakthrough Listen, un grand programme de recherche lancé par Stephen Hawking et le milliardaire russe Yuri Milner en 2015 et doté d’un budget de 100 millions de dollars.

Ici aussi, TESS pourrait être utile. Pour repérer des exoplanètes, le télescope spatial utilise la “méthode des transits”. Celle-ci cherche une baisse de luminosité dans le flux de lumière provenant d’une étoile. Cette réduction est souvent due au passage d’une planète entre l’étoile et le télescope. Il est ensuite possible de déduire de nombreuses informations (taille, masse, notamment) de ce passage.

De plus, les données du télescope permettent également aux chercheurs de savoir si la planète est correctement située pour que d’éventuels signaux envoyés par une civilisation extraterrestre puissent aller jusqu’à nous.

Si des mégastructures extraterrestres existent, alors on pourrait les repérer via TESS. En 2015, les astronomes s’étaient passionnés pour “l’étoile de Tabby”, autour de laquelle semblait orbiter une chose trop grosse pour être une planète. Finalement, la réponse était plus décevante que des extraterrestres: c’est une quantité gigantesque de poussières qui bloquait la lumière de l’étoile.

Mais un échec ne veut pas dire qu’aucun succès n’est possible. La recherche d’une vie extraterrestre intelligente, commencée dans les années 60, tente toujours de répondre à l’étrange paradoxe de Fermi. Avec tant de milliards d’étoiles, chacune disposant en moyenne d’une exoplanète selon les dernières estimations, comment pourrions-nous être la seule espèce intelligente?

La réponse du SETI est toute trouvée: vu l’immensité qui s’offre à nous, l’humanité n’a pas assez cherché et doit faire mieux, en utilisant les meilleures technologies à sa disposition.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

