Teck Resources abandonne son mégaprojet de sables bitumineux en Alberta

VANCOUVER — Teck Resources annonce qu’elle abandonne son mégaprojet d’exploitation de sables bitumineux Frontier, en Alberta. L’entreprise affirme que sa décision a été prise en raison du discours politique en faveur de la lutte aux changements climatiques.

En renonçant à ce projet, Teck Resources estime qu’elle va absorber une perte de 1,13 milliard $ avec le projet Frontier.

Dans une lettre adressée au ministre fédéral de l’Environnement, le président et chef de la direction Don Lindsay souligne que les investisseurs et les consommateurs réclament des autorités politiques un encadrement réglementaire pouvant concilier l’exploitation des ressources avec la lutte aux changements climatiques.

Selon M. Lindsay, ce cadre «n’existe pas ici en ce moment» et l’intensification du débat sur cet enjeu place «le projet Frontier et toute l’entreprise au coeur d’un problème beaucoup plus grand qui nécessite d’être résolu».

Ce mégaprojet de 20,6 milliards $ annoncé en grande pompe promettait la création de quelque 7000 emplois en construction, 2500 emplois d’opérateurs et environ 12 milliards $ en revenus divers pour le gouvernement fédéral. Toutefois, l’aventure devait émettre quatre millions de tonnes de gaz à effet de serre par année durant 40 ans.

Le projet Frontier était en attente de la décision du gouvernement fédéral, qui devait statuer sur son approbation cette semaine. En attendant, le promoteur avait déjà obtenu l’appui de 14 Premières Nations et communautés métisses.

Les ministres des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, et de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, ont réagi dimanche soir dans un communiqué conjoint. Disant avoir été informés de la décision de Teck Resources, ils ont indiqué que le conseil des ministres ne se prononcerait pas sur la demande d’approbation.