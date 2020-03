TC Energy va de l'avant avec la construction de l'oléoduc Keystone XL

CALGARY — TC Energy ira de l’avant avec la construction de son projet de pipeline Keystone XL, évalué à 8 milliards $ US.

Le projet de 1947 kilomètres pourra transporter 830 000 barils de pétrole brut par jour de Hardisty, en Alberta, à Steele City, au Nebraska, où il sera relié aux installations existantes de TC Energy.

La société anciennement connue sous le nom de TransCanada indique que les activités de préconstruction sont en cours et que le pipeline devrait être mis en fonction en 2023.

Le gouvernement de l’Alberta a accepté d’investir environ 1,1 milliard $ US en capitaux propres dans le projet, ce qui couvre essentiellement les coûts de construction prévus jusqu’à la fin de 2020.

Les 6,9 milliards $ US restants devraient être financés par une facilité de crédit de 4,2 milliards $ US qui sera entièrement garantie par le gouvernement de l’Alberta et un investissement de 2,7 milliards $ US par TC Energy.

Une fois le projet terminé et en service, TC Energy prévoit acquérir la participation du gouvernement de l’Alberta selon les modalités convenues et refinancer la facilité de crédit de 4,2 milliards $ US sur les marchés des capitaux d’emprunt.