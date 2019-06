Taylor Swift s'en prend aux homophobes avec «You Need to Calm Down»

La dernière chanson de Taylor Swift a une nouvelle cible: les homophobes.

Coïncidant avec l’annonce de son septième album, «Lover», la chanteuse a publié jeudi un nouveau titre intitulé «You Need to Calm Down», dans lequel elle s’adresse à ses propres ennemis, mais dénonce également ceux qui attaquent la communauté LGBTQ.

«You Need to Calm Down» est le deuxième extrait de «Lover», qui sortira le 23 août. Elle fait suite à «ME !», dans laquelle figurait Brendon Urie de Panic! at the Disco et a culminé à la deuxième place du palmarès Billboard Hot 100.

Taylor Swift a également publié une vidéo colorée avec les paroles de la nouvelle chanson sur YouTube tard jeudi — à l’occasion du mois de la fierté. Un vidéoclip sera publié lundi.