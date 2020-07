Taylor Swift lance un album surprise ce soir

Neilson Barnard via Getty Images

Taylor Swift lancera son nouvel album ce jeudi 23 juillet sur le coup de minuit, a annoncé l’autrice-compositrice-interprète par l’entremise de son compte Instagram. Ce huitième album intitulé Folklore arrive un peu moins d’un an après la parution de son précédent opus, Lover, et comprend 16 nouvelles chansons. L’album a été écrit et enregistré durant le confinement avec les collaborations (à distance) de Bon Iver, de Jack Antonoff et de William Bower. Les frères Aaron et Bryce Dessner de la formation américaine The National ont également participé à l’écriture, à la production et aux arrangements de bon nombre de ces nouvelles pièces. «La plupart des choses que j’avais prévu faire cet été ne se sont pas concrétisées, mais il y a une chose que je n’avais pas prévue qui s’est produite [...] Surprise!», a notamment déclaré la principale intéressée.

«Avant cette année, j’aurais probablement trop réfléchi à savoir quel serait le moment parfait pour sortir cette musique. Mais l’époque à laquelle nous vivons ne cesse de me rappeler que rien ne peut être pris pour acquis, a-t-elle expliqué. Mon instinct me dit que si vous faites quelque chose que vous aimez, vous devriez simplement le mettre au monde. C’est le côté de toute cette incertitude auquel je peux me rallier.» Un vidéoclip pour la chanson Cardigan sera également mis en ligne ce soir. La chanteuse a d’ailleurs tenu à préciser que le tournage de celui-ci s’était déroulé dans le plus grand respect des mesures sanitaires mises en place pour tenter de freiner l’actuelle pandémie de COVID-19. Comme il s’agit du huitième opus de la chanteuse, celui-ci sera disponible en huit éditions deluxe (CD et vinyle), comprenant une couverture, des photos et une présentation uniques. Ces éditions seront en vente pour une semaine seulement, exclusivement sur le site officiel de Taylor Swift.