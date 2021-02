Les taxis jaunes de New York en voie de disparition ?

Ils étaient omniprésents dans les rues de New York, jour et nuit, aussi emblématiques de la « Grosse Pomme » que l’Empire State Building ou les casquettes des Yankees. Mais après un an de pandémie, les taxis jaunes sont devenus rares, et leur avenir semble incertain.

Avant la pandémie, « il y avait des centaines de taxis jaunes sur ce stationnement, on faisait la queue jusque dehors et on attendait 20 minutes. Maintenant, on est 50, et on attend deux heures », dit Joey Olivo, vétéran des rues new-yorkaises, avec 30 ans de taxi derrière lui.