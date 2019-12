Canada: un nouveau plan pour atteindre les cibles de réduction de GES

«Nous nous sommes engagés à revoir la tarification du carbone à l’approche de 2022, nous avons l’intention de le faire, a-t-il dit. Cela fait partie du plan, mais je vous dirais que la tarification du carbone n’est pas le seul outil de la boîte à outils. Nous allons en utiliser toute une série pour y parvenir d’une manière acceptable et qui fonctionne pour le Canada.»

La semaine dernière, la Commission de l’écofiscalité du Canada a publié un rapport affirmant que le Canada pouvait atteindre ses objectifs en matière d’émissions si le prix du carbone atteignait 210 $ la tonne d’ici 2030, estimant qu’il s’agissait ainsi du moyen le plus efficace économiquement d’y parvenir. Le rapport indique que les réglementations, telles que l’imposition de carburants plus propres, ou les subventions, comme d’aider les Canadiens à acheter des voitures électriques, coûtent beaucoup plus cher et sont souvent moins claires pour les gens que le prix du carbone.

M. Wilkinson a dit apprécier ce rapport, mais a ajouté qu’il s’inscrit dans une approche purement d’efficacité économique et que le gouvernement doit prendre davantage d’éléments en compte.