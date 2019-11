Le Canada doit augmenter le prix de l'essence de 40 sous par litre d'ici à 2030, selon une commission

OTTAWA — Le Canada devrait augmenter sa taxe fédérale sur le carbone jusqu’à 210 $ la tonne d’ici 2030 — ce qui équivaut à 40 sous de plus par litre d’essence — s’il veut respecter ses propres cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES).

C’est la principale conclusion à laquelle arrive la Commission de l’écofiscalité du Canada, mandatée pour trouver les politiques climatiques les plus efficaces par rapport aux coûts afin de réduire les émissions de GES.

Mise en place en 2014, la Commission est formée d’économistes de toutes les régions du Canada et de conseillers parmi lesquels se trouvent les ex-premiers ministres libéraux du Canada, Paul Martin, et du Québec, Jean Charest.

Dans son plus récent et dernier rapport, dévoilé mercredi, la Commission a analysé différents scénarios: le régime actuel de tarification sur le carbone, la réglementation extensive et les subventions, puis la réglementation de l’industrie et des subventions.

Elle en arrive à la conclusion que même si «la hausse du prix du carbone au Canada pourrait se révéler difficile sur le plan politique», il s’agit de la meilleure façon d’atteindre les cibles canadiennes «au coût le plus bas possible pour l’économie».

«Pour que le recyclage des recettes soit efficace sur le plan économique, les provinces devraient envisager de réduire l’impôt sur le revenu des entreprises et des particuliers, surtout si le prix du carbone augmente avec le temps», ajoute la Commission dans son rapport.

Le plan fédéral de tarification du carbone — qui exclut le Québec et la Colombie-Britannique, qui ont déjà leurs propres systèmes — prévoit une augmentation progressive de 10 $ par année pour atteindre 50 $ la tonne de carbone en 2022.