Va va voom! Hollywood a retrouvé son fameux lustre pour la grand-messe du cinéma, les Oscars , dimanche soir. Une foule de stars plus glamour que jamais a foulé le tapis rouge. Voici les actrices qui se sont le plus démarquées.

En tête de file, Scarlett Johansson dans une création dorée ultra féminine et sexy, Saoirse Ronan dans une robe aux proportions modernes et aux coloris se mariant parfaitement à son teint de pêche, puis Margot Robbie dans une robe Chanel à la fois chic et bohème.