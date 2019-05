Les plus beaux looks du gala de l'amfAR 2019

Ce jeudi 23 mai se déroulait le 26e gala de l’amfAr pour la bonne cause.

Le gala de l’amfAR est certainement le tapis rouge le plus attendu du Festival de Cannes. Les stars les plus glamour de la planète s’y précipitent pour soutenir l’American Foundation for AIDS Research, l’une des plus importantes fondations pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida.

Le but? Amasser le maximum de dons pour soutenir la lutte contre le sida.

Eva Longoria, Andie MacDowell, Kendall Jenner ou encore Pamela Anderson ont rivalisé de glamour lors de cette soirée parmi les plus prisées du gratin.

Fondée en 1985 par l’actrice Elizabeth Taylor, avec pour présidents fondateurs les chercheurs Mathilde Krim et Michael Gottlieb, elle permet de financer et de soutenir plus de 2000 équipes de recherche dans le monde avec plus de 360 millions de dollars d’aide depuis 25 ans.