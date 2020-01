Le talon d'Achille de l'indestructible tardigrade découvert

Vide spatial, résistance aux rayonnements ou à des froids extrêmes, les tardigrades, ces invertébrés microscopiques, semblaient presque indestructibles. Aussi appelés ourson d’eau, ils ont survécu aux 5 grandes extinctions qu’a connues notre planète.

Mais une nouvelle étude vient de leur trouver un point faible: la chaleur. En effet, des températures supérieures à 37 degrés pourraient leur être fatales. Selon ces travaux, publiés dans Scientific Reports le jeudi 9 janvier, si le tardigrade est dans une période active de sa vie, en l’espace de 24 heures, il a une chance sur deux de mourir à cause d’une température supérieure à 37,1 degrés.

Comme le rapporte Sciencealert, si on laisse les tardigrades s’acclimater à un peu de chaleur (2 heures dans un espace à 30 degrés puis encore 2 heures à 35 degrés), le seuil passe de 37,1 à 37,6°C.

État de stase

L’ourson d’eau a tout de même plus d’un tour dans son sac et peut résister à des chaleurs extrêmes, à condition de se mettre en cryptobiose (état où le métabolisme se met complètement à l’arrêt et se déshydrate, lui permettant de survivre jusqu’à 2000 ans). On savait que ce mécanisme lui permettait de résister à un froid de -273 degrés pendant 20 heures. Pour la chaleur, cela marche aussi, mais bien moins.