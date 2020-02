Tabagisme: les poumons ont une capacité étonnante à se «réparer»

rudall30 via Getty Images

MONTRÉAL — Les poumons ont une capacité inattendue et particulièrement impressionnante à se réparer dès la cessation du tabagisme, ont constaté des chercheurs financés par l’organisme Cancer Research UK .

En bref, explique l’équipe britannique dans les pages du prestigieux journal scientifique Nature , on retrouve dans les poumons certaines cellules qui, pour une raison qu’on ne comprend pas encore, semblent échapper presque complètement aux effets dévastateurs du tabagisme. Dès que le tabagisme cesse, ces cellules commencent à se reproduire et à réparer la paroi des voies respiratoires.

Les chercheurs ont procédé à des biopsies bronchiques chez seize patients. Ils ont ensuite fait proliférer les cellules individuellement, ce qui leur a permis d’en séquencer le génome et d’identifier les mutations présentes.

«Ce qui est intéressant, c’est de démontrer l’hétérogénéité qui existait chez le même patient pour différentes cellules, a commenté le chercheur Yohan Bossé, de l’ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec .

Les cellules ayant résisté aux dommages du tabagisme étaient quatre fois plus nombreuses dans les poumons des anciens fumeurs que dans les poumons des fumeurs. Les mutations de ces cellules étaient similaires à celles qu’on s’attendait à trouver dans les cellules de gens n’ayant jamais fumé, ont dit les chercheurs.

Quinze mille paquets de cigarettes

La capacité de ces cellules à réparer les poumons a été constatée même chez des fumeurs qui avaient fumé un paquet par jour pendant quarante ans avant d’écraser pour de bon. Un chercheur britannique, le docteur Peter Campbell, a expliqué dans un communiqué que «certains des participants à notre étude avaient fumé plus de 15 000 paquets de cigarettes pendant leur vie, mais quelques années après avoir cessé les cellules de leurs voies respiratoires ne présentaient aucun signe de dommages dus au tabac».

L’arrêt tabagique ne sert donc pas uniquement à prévenir des dommages encore plus importants aux poumons; il semble aussi permettre à des cellules saines de commencer à régénérer la paroi des voies respiratoires. On ne sait toutefois pas si le même phénomène se produit plus profondément dans les poumons.