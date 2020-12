Un système national de garderies prévu dans le prochain budget fédéral

OTTAWA — Le gouvernement fédéral prévoit déjà des millions de dollars pour un système national de garderies qui sera annoncé dans le budget du printemps prochain, promettent les libéraux.

Le gouvernement Trudeau a toujours dit que le Québec pourra exercer son droit de retrait avec compensation de tout éventuel programme national de garderies.

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a donc, une fois de plus, lundi, cité le Québec. «Le Canada va apprendre de l’exemple réussi du Québec», a dit la ministre lorsqu’elle a été invitée à confirmer que le Québec aura l’argent puisqu’il a déjà mis en place les services.

À l’extérieur du Québec, beaucoup reste à faire.

Dans son énoncé économique, publié lundi, le gouvernement libéral propose déjà de dépenser 420 millions $ en subventions et bourses d’études, afin d’aider les provinces et territoires à former et à retenir des éducatrices de la petite enfance qualifiées. Les libéraux proposent également de dépenser 20 millions $ sur cinq ans pour mettre sur pied un Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants, et 15 millions $ par année pour un organisme similaire destiné aux Autochtones.

Ces sommes devraient jeter les bases de ce qui sera probablement une grosse promesse dans le prochain budget fédéral. Les dépenses fédérales actuelles en matière de services de garde expirent vers la fin de la décennie, mais les libéraux proposent maintenant de continuer — à commencer par 870 millions $ par an en 2028.