Ottawa critiqué pour son refus d'aider des citoyens détenus en Syrie

Barcroft Media via Getty Images Plusieurs enfants vivaient dans un camp de réfugiés à Al-Hol en février dernier.

«Le gouvernement du Canada bafoue ses obligations internationales en matière de droits de la personne envers les Canadiens qui sont détenus arbitrairement dans le nord-est de la Syrie», lit-on dans le rapport de 92 pages, qui contient des entrevues avec des détenus, des familles et des responsables canadiens et étrangers.

L’un de ces enfants est un orphelin de cinq ans connu sous le nom d’Amira, qui a été retrouvé au bord d’une route l’année dernière après que ses parents et ses frères et sœurs eurent été tués dans une frappe aérienne et dont le cas a été soulevé auprès du gouvernement libéral fédéral dans le passé.

L’accusation de Human Rights Watch, basée à New York, est contenue dans un rapport cinglant publié lundi, qui appelle Ottawa à commencer immédiatement à ramener les détenus au pays — à commencer par les 26 enfants canadiens qui se trouvent dans ces camps.

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a été accusé d’avoir violé ses obligations internationales en matière de droits de la personne en refusant d’aider des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants canadiens détenus dans des camps en Syrie en raison de leurs liens présumés avec Daech (groupe armé État islamique).



«Les obligations que le Canada a violées incluent la prise de mesures nécessaires et raisonnables pour aider les ressortissants étrangers à faire face à de graves abus, y compris des risques pour leur vie, de la torture et des traitements inhumains et dégradants.»

Il brosse ensuite un tableau inquiétant de la situation dans les camps, qui offrent de la nourriture et de l’eau potable en quantité insuffisante et où la maladie et la violence font rage. Des enfants ont été vus en train de boire de l’eau infestée de vers tandis que la «police des mœurs» poursuivait les femmes qui critiquaient Daech.

Le rapport de Human Rights Watch est le plus récent à viser le gouvernement fédéral en ce qui a trait aux Canadiens détenus dans le nord-est de la Syrie depuis l’effondrement de Daech.

Ottawa a déjà cité le manque de diplomates canadiens en Syrie et les problèmes de sécurité liés à l’envoi de responsables dans les camps où environ 100 000 membres présumés de Daech et leur famille sont détenus pour expliquer pourquoi le gouvernement ne peut en faire plus.

Pourtant, Human Rights Watch a noté que la Grande-Bretagne, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Norvège et les États-Unis ont tous rapatrié des enfants, et dans certains cas leur mère, depuis octobre. Ce nombre inclut 10 orphelins et enfants français rapatriés en juin.