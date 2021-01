Voici le synopsis de «Lord of the Rings», la série tirée de l’univers Tolkien

PRODUCTION CO

C’est l’une des productions les plus attendues du petit écran en 2021. Depuis l’annonce de la création de la série par Jeff Bezos en novembre 2017, Amazon dévoile petit à petit des informations à son sujet.

L’antépisode du «Seigneur des Anneaux» adapté du gigantesque univers créé par J.R.R. Tolkien devrait bientôt être diffusé sur la plateforme de diffusion en continue. Et, ce mardi 12 janvier, c’est le synopsis officiel qui a été présenté par le site internet The One Ring, puis confirmé par le site IGN.

De quoi permettre aux nombreux fans du «Seigneur des Anneaux» de patienter encore un peu avant la diffusion de la série sur Amazon Prime prévue en 2021. Si l’on apprend pourtant pas de choses incroyables, il faudra tout de même retenir que le programme se déroulera dans des lieux absolument emblématiques de l’univers Tolkien, comme sur «le royaume insulaire de Numenor ou dans les forêts majestueuses de la capitale elfique».

Dès septembre 2019, la plateforme avait promis qu’au même titre que les films, le tournage du «Seigneur des Anneaux» se déroulerait en Nouvelle-Zélande, un «lieu majestueux» choisi pour «ses côtes, ses forêts et ses montagnes parfaitement préservées» qui serviront de «décor fidèle à la beauté originelle du Deuxième Âge de la Terre du Milieu».

Une époque de «paix relative»

Comme cela avait déjà été annoncé, la série dont le titre final n’est pas encore défini «se déroulera des milliers d’années avant les événements de «The Hobbit» ou des livres Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien» durant le Deuxième Âge de la Terre du milieu. Si on connait encore bien peu de choses sur l’histoire à ce jour, c’est notamment à cette période, d’après les livres, que Sauron arrive en Mordor et crée l’anneau unique.

Le synopsis confirmé par IGN précise par ailleurs que la série débutera à «une époque de paix relative». Elle retracera «le retour longtemps craint du mal en Terre du Milieu d’un ensemble de personnages, familiers ou nouveaux» est-il précisé.

La série télévisée qui devrait tenir en 20 épisodes, comme l’avait expliqué Tom Shippey, grand spécialiste de l’univers Tolkien, plongera les téléspectateurs dans un univers où «de grands pouvoirs ont été forgés, où des royaumes ont trouvé la gloire puis la ruine mais aussi où des héros inattendus ont été éprouvés». Le synopsis laisse entendre que les spectateurs seront également transportés dans une ère «où l’espoir s’est tenu au plus fin des fils, et où le plus grand vilain jamais sorti de la plume de Tolkien menaçait de plonger le monde dans les ténèbres».

«C’est un énorme challenge pour nous d’être dans cet univers, de raconter des histoires qui n’ont pas été racontées encore tout en restant fidèles aux livres originaux”, avait d’ailleurs assuré au HuffPost James Farrell, qui dirige la production des contenus originaux d’Amazon à l’international, en novembre 2019.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.