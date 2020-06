Mon syndrome de la Tourette, au-delà des tics

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne.

J’ai commencé à avoir toutes sortes de tics vers l’âge de quatre ans. Je serrais mes poings, je shakais beaucoup ma tête, je cognais mes genoux ensemble, je soufflais sur mes jointures, je claquais des dents et j’avais des spasmes. Tous des tics moteurs, des mouvements que je ne contrôlais pas.

À l’école, on me demandait pourquoi, par exemple, je tournais ma tête. J’inventais des histoires! Je disais à mes amis que je voyais des esprits. Je devais avoir l’air encore plus bizarre que si j’avais dit que c’était des tics… Je me suis toujours sentie différente des autres, mais je pense que mon côté candide faisait en sorte que je ne me rendais pas trop compte de tout ça. Mais c’est sûr que je voyais les questionnements dans les regards.

En sixième année, je suis tombée sur un documentaire à la télévision au sujet du syndrome Gilles de la Tourette (SGT). Des membres de la famille qu’on y voyait comptaient le nombre de marches à voix haute quand ils montaient un escalier. Et moi aussi, je faisais ça!

J’ai dit à ma mère que je voulais vérifier si j’avais le syndrome. Il faut dire que rendu à cet âge-là, mes tics moteurs étaient devenus assez intenses et j’avais aussi commencé à en avoir de d’autres sortes, comme des tics verbaux. Par exemple, je faisais un genre de bruit avec mon nez. Quand j’étais à l’école, certains pensaient qu’il y avait de petites souris dans la classe, mais c’était moi!

C’est finalement à 12 ans qu’un pédopsychiatre a posé le diagnostic. J’étais, d’une certaine façon, contente d’en avoir la confirmation. Je me disais que je n’aurais plus besoin de raconter des histoires à l’école pour expliquer pourquoi je regarde derrière moi. Je sentais le besoin de dire que j’avais un trouble et que je ne pouvais pas le contrôler. Ça me soulageait de le nommer.