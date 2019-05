Sauriez-vous reconnaître les signes du diabète chez votre enfant?

Plus du quart des enfants qui reçoivent un diagnostic de diabète au Québec sont déjà atteints d’acidocétose diabétique, une complication grave qui peut même causer la mort. C’est ce que révèle une étude menée par une équipe de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Pourtant, cette complication pourrait être évitée si le diabète était dépisté plus tôt. Les parents, le personnel travaillant dans les écoles et le personnel travaillant dans le milieu de la santé, comme la population en général, semblent ne pas reconnaître assez tôt les signes du diabète.

«En général, on associe plus le diabète aux adultes. C’est vrai que c’est relativement rare chez les enfants, mais il y a quand même 4000 enfants diabétiques au Québec», explique la Dre Marie-Ève Robinson, co-auteure de l’étude.

Les principaux symptômes à surveiller chez les enfants

Une soif anormale

Un besoin fréquent d’uriner, même la nuit

Un gros appétit

Une perte de poids

Un manque d’énergie ou une grande fatigue

Si on remarque ces symptômes chez un enfant, surtout un gros manque d’énergie, il faut absolument aller consulter un professionnel de la santé, «le plus tôt possible», indique Marie-Ève Robinson, pédiatre endocrinologue et chercheuse affiliée à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

25% des enfants diabétiques qui souffrent d’acidocétose diabétique, c’est beaucoup. Et fait encore plus inquiétant: cette proportion est à la hausse.

«Entre 2001 et 2014, la propension a augmenté de 2% par année, il y a donc de plus en plus d’enfants qui ont ces complications, indique la Dre Marie-Ève Robinson, co-auteure de l’étude. Et nous sommes un des seuls pays qui montrent une augmentation.»

L’acidocétose diabétique, qu’est-ce que c’est? Expliquons d’abord ce qu’est le diabète: cette maladie survient lorsque le pancréas cesse de produire de l’insuline, une hormone importante qui aide l’organisme à contrôler le taux de sucre dans le sang. Lorsque la maladie n’est pas diagnostiquée assez rapidement (et qu’elle n’est donc pas traitée), il se fait une accumulation d’acide dans le sang, qui intoxique l’organisme. C’est une complication du diabète, qu’on appelle l’acidocétose diabétique. Cette complication peut entraîner des effets indésirables très graves, comme l’enflure du cerveau, et peut laisser des séquelles. Dans de rares cas, elle peut même mener à la mort.

Il n’a pas été possible d’établir les causes exactes de cette augmentation, mais l’équipe de chercheurs soupçonne le manque d’information de la population en général en ce qui concerne le diabète et ses symptômes. La Dre Robinson avance aussi que le manque d’accès à des soins de santé de première ligne pourrait être en cause. Elle rappelle que 41% des enfants au Québec n’ont pas de médecin de famille ou de pédiatre, selon une autre étude à laquelle elle a participé en 2018.

«Je ne souhaite ça à aucun enfant ni parent»

Sophie avait 15 ans quand les premiers symptômes du diabète ont commencé à se manifester chez elle. Mais comme elle avait subi une commotion cérébrale quelques mois auparavant, sa mère a d’abord pensé que ce pouvait être des relents de cet événement. Sophie avait des maux de tête fréquents, des nausées et elle avait toujours soif. Elle n’avait pas d’énergie, au point où elle ne faisait plus rien depuis quelques jours. Elle a fait une indigestion qui a duré plus d’une semaine, et qui a encouragé sa mère à aller consulter.

«Elle dépérissait, elle buvait plus, elle urinait plus... mais on ne savait pas que c’étaient des symptômes du diabète», raconte la maman de Sophie, Josée Dufresne.

«Dans les dernières 24 heures, Sophie a dépéri très rapidement, continue-t-elle. Quand on est arrivés à l’hôpital, elle avait commencé à délirer puis à tomber dans le coma.»

Sophie a été hospitalisée pendant cinq jours, dont trois aux soins intensifs, pour qu’on puisse traiter son acidocétose diabétique. Aujourd’hui, près de cinq mois plus tard, elle se porte bien. Elle a appris à vivre avec sa condition; elle est maintenant habituée de vérifier son taux de glycémie, de s’injecter de l’insuline et de calculer les glucides qu’elle ingère. Mais cet épisode a été un choc pour son corps, elle a d’ailleurs perdu beaucoup de cheveux.