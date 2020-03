Même si le risque de contracter le COVID-19 demeure faible au Canada, le nombre de cas au Québec et dans les autres provinces est appelé à augmenter. Alors que doit-on faire quand on présente des symptômes du coronavirus?

Symptômes

Le COVID-19 est une maladie associée à un nouveau virus de la famille des coronavirus. Ce virus (baptisé SARS-CoV-2) a été détecté pour la première fois en décembre 2019, dans un marché de Wuhan, en Chine. Depuis, le virus s’est propagé dans plusieurs pays du monde.

Les personnes atteintes du COVID-19 peuvent présenter les symptômes suivants:

toux

fièvre

difficultés respiratoires

Les symptômes sont souvent légers et peuvent ressembler à ceux du rhume. Dans d’autres cas plus sévères, ils peuvent ressembler à ceux d’une pneumonie ou à ceux associés à l’insuffisance pulmonaire ou rénale.

La maladie ne cause la mort que dans de rares cas. Les personnes les plus à risque de complications sont les personnes âgées, les personnes immunodéprimées (notamment à cause de certains traitements contre le cancer) et celles qui sont atteintes de maladies chroniques.

Consultation et dépistage du COVID-19

Si vous croyez avoir contracté le COVID-19 ou si vous avez été en contact avec une personne qui en souffre, évitez de vous présenter à l’urgence pour un dépistage.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux demande plutôt de communiquer avec le service Info-Santé en composant le 811. Une infirmière évaluera alors la situation et vous dirigera vers les services appropriés. Elle posera notamment des questions sur vos déplacements récents.

Lundi, Québec a annoncé l’ouverture de trois cliniques désignées COVID-19 au cours des prochains jours: une à Montréal, une dans la région de la Capitale-Nationale et une autre en Montérégie.

Si une consultation médicale est requise dans une clinique désignée COVID‑19, c’est l’infirmière d’Info-Santé qui attribuera le rendez-vous.

En plus de limiter les risques de propagation du coronavirus, ces précautions visent à protéger les personnes vulnérables qui fréquentent les établissements de santé, ainsi que le personnel.

Si vous éprouvez de l’inquiétude ou de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous pouvez communiquer avec le service de consultation téléphonique psychosociale Info‑Social 811 disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.