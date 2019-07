La famille de Sylvain Marcel s'agrandit

Celui qui incarnera bientôt René Angélil au cinéma s’était déjà réjoui de la venue du garçon en mars dernier, lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle.

Alors en pleine promotion de son livre Aidez-moi!, dans lequel il s’ouvre sans retenue et en toute sincérité sur ses déboires liés à ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues, le comédien avait confié être parvenu à sauver sa relation avec ses fils Félix, Antoine et Colin, et profiter pleinement aujourd’hui de chaque instant passé en compagnie de ses petits enfants.

«Je leur ai demandé pardon. C’est bien beau de demander pardon, mais il ne faut pas recommencer. La vraie amende honorable, c’est d’arrêter et de dire: ″Je ne le referai plus″», avait-il déclaré.

«Je me promène à quatre pattes avec eux [ses petits-enfants, ndlr]. J’ai une vie extraordinaire. Les gens pensent que je suis un superhéros, je fais juste ne pas consommer.»

Plus tôt cette année, Sylvain Marcel avait célébré la naissance d’Alexis, son deuxième petit-fils, avec une photo similaire.