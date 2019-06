Sylvain Mallette réélu: «c'est le tour des profs»

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, vendredi, M. Mallette a prévenu que les enseignants du primaire et du secondaire s’attendaient à «des gains substantiels» lors de la prochaine négociation du secteur public, en plus de l’amélioration de leurs conditions d’exercice et de la revalorisation de leur profession.

«Les professeurs au Québec, on est parmi les moins bien payés au Canada et on doit attendre encore plus longtemps que les autres pour atteindre le maximum de l’échelle», a déploré M. Mallette. Enlever les premiers échelons de l’échelle salariale des enseignants — comme il a déjà été évoqué — ne suffira pas, dit-il.