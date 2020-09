Sylvain Gaudreault veut s'attaquer au «cercle vicieux» des cégeps anglophones

QUÉBEC — Un premier ministre Sylvain Gaudreault voudrait «casser le cercle vicieux»: il resserrerait progressivement le robinet du financement des cégeps anglophones, mais n’imposerait pas la loi 101 au réseau collégial.

La Presse Canadienne a obtenu jeudi le volet linguistique du programme du candidat à la direction du Parti québécois (PQ) — un volet incontournable pour quiconque songe à diriger la formation indépendantiste. Le député de Jonquière veut revoir de fond en comble la loi 101 pour en faire une vraie Charte et renforcer les obligations de la Ville de Montréal dans la défense du français.

Actuellement les cégeps anglophones reçoivent davantage de financement en proportion que le poids démographique de la communauté historique de langue anglaise, parce qu’un nombre croissant de francophones et d’allophones s’y inscrivent.

Une «spirale»

En effet, plus d’élèves permet d’avoir plus de financement, et plus de financement permet d’attirer plus d’élèves. «Cette spirale va continuellement augmenter, a déploré M. Gaudreault, en entrevue téléphonique jeudi midi. Mon objectif, c’est de casser le cercle vicieux.»